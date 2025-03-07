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Цена на медь снижается в пятницу утром

Цена на медь снижается в пятницу утром - 07.03.2025, ПРАЙМ

Цена на медь снижается в пятницу утром

Стоимость меди снижается в пятницу утром, при этом готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T09:22+0300

2025-03-07T09:22+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, при этом готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,86%, до 4,766 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С понедельника медь выросла в цене на 4,76%. Наибольшая положительная динамика котировок наблюдалась в среду. В этот день медь выросла в цене на 5,21%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,55%, до 9 734 долларов, стоимость алюминия - на 1,45%, до 2 697 долларов, цена на цинк - на 1,74%, до 2 929 долларов. Инвесторы следят за данными по экономике Китая, так как страна является крупнейшим потребителем и импортером меди. Согласно данным главного таможенного управления КНР, опубликованным ранее в пятницу, по итогам января-февраля товарооборот Китая и CША вырос на 2,4% в годовом выражении, составив 102,069 миллиарда долларов. При этом Штаты остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.

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