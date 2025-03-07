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Всемирный банк оценил эффект денежных переводов мигрантов
Всемирный банк оценил эффект денежных переводов мигрантов - 07.03.2025, ПРАЙМ
Всемирный банк оценил эффект денежных переводов мигрантов
Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа способствуют значительному снижению уровня бедности в странах Центральной Азии. Об этом говорится в заявлении... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T10:57+0300
2025-03-07T10:57+0300
2025-03-07T10:57+0300
экономика
всемирный банк
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ТАШКЕНТ, 7 мар – ПРАЙМ. Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа способствуют значительному снижению уровня бедности в странах Центральной Азии. Об этом говорится в заявлении представительства Всемирного банка (ВБ) в Узбекистане. Мигранты удваивают или утраивают свой доход, что существенно повышает уровень жизни их семей. В Кыргызстане уровень бедности значительно снижается благодаря получению денежных переводов, а без них он превышал бы 50%."Работая за границей, мигранты из этих стран могут удвоить или утроить свой доход, что значительно улучшает уровень жизни их семей", - говорится в релизе представительства ВБ для СМИ.В Узбекистане отсутствие денежных переводов увеличивало бы уровень бедности с 9,6 до 16,8%. Трудовая миграция остается ключевым источником дохода для миллионов граждан Центральной Азии. В Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане денежные переводы составляют значительную долю ВВП.
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всемирный банк
Экономика, Всемирный банк
Всемирный банк оценил эффект денежных переводов мигрантов
ВБ: денежные переводы мигрантов снижают уровень бедности в Центральной Азии
ТАШКЕНТ, 7 мар – ПРАЙМ. Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа способствуют значительному снижению уровня бедности в странах Центральной Азии. Об этом говорится в заявлении представительства Всемирного банка (ВБ) в Узбекистане.
Мигранты удваивают или утраивают свой доход, что существенно повышает уровень жизни их семей. В Кыргызстане уровень бедности значительно снижается благодаря получению денежных переводов, а без них он превышал бы 50%.
"Работая за границей, мигранты из этих стран могут удвоить или утроить свой доход, что значительно улучшает уровень жизни их семей", - говорится в релизе представительства ВБ для СМИ.
В Узбекистане отсутствие денежных переводов увеличивало бы уровень бедности с 9,6 до 16,8%. Трудовая миграция остается ключевым источником дохода для миллионов граждан Центральной Азии. В Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане денежные переводы составляют значительную долю ВВП.
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