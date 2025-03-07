Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Всемирный банк оценил эффект денежных переводов мигрантов - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250307/migranty-855560791.html
Всемирный банк оценил эффект денежных переводов мигрантов
Всемирный банк оценил эффект денежных переводов мигрантов - 07.03.2025, ПРАЙМ
Всемирный банк оценил эффект денежных переводов мигрантов
Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа способствуют значительному снижению уровня бедности в странах Центральной Азии. Об этом говорится в заявлении... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T10:57+0300
2025-03-07T10:57+0300
экономика
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82797/16/827971692_0:356:3000:2044_1920x0_80_0_0_4423537daccbe143259024f513fc1daa.jpg
ТАШКЕНТ, 7 мар – ПРАЙМ. Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа способствуют значительному снижению уровня бедности в странах Центральной Азии. Об этом говорится в заявлении представительства Всемирного банка (ВБ) в Узбекистане. Мигранты удваивают или утраивают свой доход, что существенно повышает уровень жизни их семей. В Кыргызстане уровень бедности значительно снижается благодаря получению денежных переводов, а без них он превышал бы 50%."Работая за границей, мигранты из этих стран могут удвоить или утроить свой доход, что значительно улучшает уровень жизни их семей", - говорится в релизе представительства ВБ для СМИ.В Узбекистане отсутствие денежных переводов увеличивало бы уровень бедности с 9,6 до 16,8%. Трудовая миграция остается ключевым источником дохода для миллионов граждан Центральной Азии. В Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане денежные переводы составляют значительную долю ВВП.
https://1prime.ru/20250224/mts-855184685.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82797/16/827971692_0:75:3000:2325_1920x0_80_0_0_cfb09635e8be2fcdebc41a151635b566.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всемирный банк
Экономика, Всемирный банк
10:57 07.03.2025
 
Всемирный банк оценил эффект денежных переводов мигрантов

ВБ: денежные переводы мигрантов снижают уровень бедности в Центральной Азии

© flickr.com / World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© flickr.com / World Bank Photo Collection
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 7 мар – ПРАЙМ. Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа способствуют значительному снижению уровня бедности в странах Центральной Азии. Об этом говорится в заявлении представительства Всемирного банка (ВБ) в Узбекистане.
Мигранты удваивают или утраивают свой доход, что существенно повышает уровень жизни их семей. В Кыргызстане уровень бедности значительно снижается благодаря получению денежных переводов, а без них он превышал бы 50%.
"Работая за границей, мигранты из этих стран могут удвоить или утроить свой доход, что значительно улучшает уровень жизни их семей", - говорится в релизе представительства ВБ для СМИ.
В Узбекистане отсутствие денежных переводов увеличивало бы уровень бедности с 9,6 до 16,8%. Трудовая миграция остается ключевым источником дохода для миллионов граждан Центральной Азии. В Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане денежные переводы составляют значительную долю ВВП.
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
МТС запустила денежные переводы по России в мобильном приложении
24 февраля, 03:46
 
ЭкономикаВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала