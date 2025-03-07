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Миронов призвал расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье
Миронов призвал расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье - 07.03.2025, ПРАЙМ
Миронов призвал расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье
Необходимо расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T01:18+0300
2025-03-07T01:18+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Необходимо расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"От слов надо переходить к делу. Льготную программу нужно вновь распространять на все семьи с детьми. Мы также настаиваем, что семейную ипотеку необходимо расширять и на вторичное жилье", - сказал Миронов.
По его словам, на Госсовете по демографии в декабре 2024 года позицию эсеров поддержал президент России Владимир Путин.
"Кроме этого, необходимо вводить новый механизм поддержки, способный кардинально развернуть демографическую ситуацию. Есть давнее предложение нашей фракции о поэтапном списании ипотеки с рождением детей. Рождается первый ребенок, государство погашает 25% жилищного кредита, второй – еще 25%, третий-четвертый – ипотека полностью закрывается. По нашим оценкам, такая мера повысит рождаемость в полтора-три раза", - добавил парламентарий.
По его словам, такой инструмент СРЗП уже апробировала на региональном уровне.
"Несколько лет назад наш соратник, возглавлявший один из районов Оренбуржья, ввел эту меру за счет местного бюджета. Рождаемость увеличилась втрое. Нам нужна такая мера на федеральном уровне. Мы сможем выбраться из демографической ямы", - отметил депутат Госдумы.
Миронов заключил, что с таким механизмом государство будет "кровно заинтересовано" в снижении ставок по ипотеке и цен на жилье и в перспективе начнет ограничивать цены.
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Недвижимость, Бизнес, Банки, МОСКВА, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума
Миронов призвал расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье
Миронов призвал расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Необходимо расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"От слов надо переходить к делу. Льготную программу нужно вновь распространять на все семьи с детьми. Мы также настаиваем, что семейную ипотеку необходимо расширять и на вторичное жилье", - сказал Миронов.
По его словам, на Госсовете по демографии в декабре 2024 года позицию эсеров поддержал президент России Владимир Путин.
"Кроме этого, необходимо вводить новый механизм поддержки, способный кардинально развернуть демографическую ситуацию. Есть давнее предложение нашей фракции о поэтапном списании ипотеки с рождением детей. Рождается первый ребенок, государство погашает 25% жилищного кредита, второй – еще 25%, третий-четвертый – ипотека полностью закрывается. По нашим оценкам, такая мера повысит рождаемость в полтора-три раза", - добавил парламентарий.
По его словам, такой инструмент СРЗП уже апробировала на региональном уровне.
"Несколько лет назад наш соратник, возглавлявший один из районов Оренбуржья, ввел эту меру за счет местного бюджета. Рождаемость увеличилась втрое. Нам нужна такая мера на федеральном уровне. Мы сможем выбраться из демографической ямы", - отметил депутат Госдумы.
Миронов заключил, что с таким механизмом государство будет "кровно заинтересовано" в снижении ставок по ипотеке и цен на жилье и в перспективе начнет ограничивать цены.