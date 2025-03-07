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МВД рассказало о мошенниках, распространяющих вредоносное ПО через YouTube - 07.03.2025, ПРАЙМ
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МВД рассказало о мошенниках, распространяющих вредоносное ПО через YouTube
МВД рассказало о мошенниках, распространяющих вредоносное ПО через YouTube - 07.03.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало о мошенниках, распространяющих вредоносное ПО через YouTube
Мошенники распространяли в России вредоносное ПО через ссылки под видеороликами на YouTube-каналах блогеров. Об этом сообщило УБК МВД России. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T08:49+0300
2025-03-07T08:49+0300
технологии
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общество
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мошенники распространяли в России вредоносное ПО через ссылки под видеороликами на YouTube-каналах блогеров. Об этом сообщило УБК МВД России. "Злоумышленники находили YouTube-блогеров, разместивших в описании видеороликов ссылки на скачивание ПО, а затем, представляясь правообладателями и угрожая жалобами на канал, требовали заменить "некорректную" ссылку на "правильную", - говорится в Telegram-канале ведомства. По указанной мошенниками ссылке пользователи загружали архив с майнером SilentCryptoMiner. Эта программа в скрытом режиме использовала ресурсы устройства и трафик для добычи криптовалюты, при этом доход получал не владелец компьютера.В ведомстве отметили, что жертвами данной схемы становились как подписчики YouTube-каналов, так и сами блогеры.
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технологии, мвд, youtube, общество
Технологии, МВД, YouTube, Общество
08:49 07.03.2025
 
МВД рассказало о мошенниках, распространяющих вредоносное ПО через YouTube

МВД: мошенники распространяют вредоносное ПО через YouTube-каналы блогеров

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мошенники распространяли в России вредоносное ПО через ссылки под видеороликами на YouTube-каналах блогеров. Об этом сообщило УБК МВД России.
"Злоумышленники находили YouTube-блогеров, разместивших в описании видеороликов ссылки на скачивание ПО, а затем, представляясь правообладателями и угрожая жалобами на канал, требовали заменить "некорректную" ссылку на "правильную", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По указанной мошенниками ссылке пользователи загружали архив с майнером SilentCryptoMiner. Эта программа в скрытом режиме использовала ресурсы устройства и трафик для добычи криптовалюты, при этом доход получал не владелец компьютера.
В ведомстве отметили, что жертвами данной схемы становились как подписчики YouTube-каналов, так и сами блогеры.
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