https://1prime.ru/20250307/moshenniki-855556145.html

МВД рассказало о мошенниках, распространяющих вредоносное ПО через YouTube

МВД рассказало о мошенниках, распространяющих вредоносное ПО через YouTube - 07.03.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало о мошенниках, распространяющих вредоносное ПО через YouTube

Мошенники распространяли в России вредоносное ПО через ссылки под видеороликами на YouTube-каналах блогеров. Об этом сообщило УБК МВД России. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T08:49+0300

2025-03-07T08:49+0300

2025-03-07T08:49+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мошенники распространяли в России вредоносное ПО через ссылки под видеороликами на YouTube-каналах блогеров. Об этом сообщило УБК МВД России. "Злоумышленники находили YouTube-блогеров, разместивших в описании видеороликов ссылки на скачивание ПО, а затем, представляясь правообладателями и угрожая жалобами на канал, требовали заменить "некорректную" ссылку на "правильную", - говорится в Telegram-канале ведомства. По указанной мошенниками ссылке пользователи загружали архив с майнером SilentCryptoMiner. Эта программа в скрытом режиме использовала ресурсы устройства и трафик для добычи криптовалюты, при этом доход получал не владелец компьютера.В ведомстве отметили, что жертвами данной схемы становились как подписчики YouTube-каналов, так и сами блогеры.

https://1prime.ru/20250307/kasperskij-855552697.html

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технологии, мвд, youtube, общество