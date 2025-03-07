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Объявления о скупке лома редкоземельных металлов появились в Москве

Объявления о скупке лома редкоземельных металлов появились в Москве - 07.03.2025, ПРАЙМ

Объявления о скупке лома редкоземельных металлов появились в Москве

Объявления о скупке лома редкоземельных металлов в Москве начали появляться на онлайн-платформах, выяснили корреспонденты РИА Новости. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T02:46+0300

2025-03-07T02:46+0300

2025-03-07T02:46+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Объявления о скупке лома редкоземельных металлов в Москве начали появляться на онлайн-платформах, выяснили корреспонденты РИА Новости. Редкоземельные металлы (РЗМ) - это группа из 17 металлов. К ним относятся скандий, самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, диспрозий, иттербий, тербий, неодим, европий, прометий. РЗМ применяются в высокотехнологичной электронике, оборонной промышленности, медицине, зеленой энергетике. Скупщики размещают объявления с "кричащими шапками" - прием/скупка редкоземельных металлов, РЗМ. Однако по факту речь идет либо о ломе РЗМ, либо о металлах, не входящих в эту категорию. Например, в одном из объявлений на "Авито" указано, что компания закупает редкоземельные металлы, однако в списке указаны, например, цинк, олово, вольфрам и прочие металлы, не относящиеся к категории редкоземельных. В других объявлениях указано, что покупается лом РЗМ, а не сами металлы. Один из скупщиков не ответил корреспондентам РИА Новости, принимаются ли такие РЗМ, как скандий и самарий, и в каком виде. Еще один подтвердил, что принимает эти металлы. В объявлении указано, что цена договорная, однако без фотографии металлов назвать ее скупщики отказались. А на платформе "Мешок" размещено объявление о продаже циркония кристаллического под видом редкоземельного металла, хотя по классификации он является редким металлом. Про РЗМ активно заговорили в феврале, когда американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получить редкоземельные металлы Украины в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона. К настоящему моменту сделка не подписана. По данным РИА Новости, территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в заметных количествах добывается там только семь из них - бериллий, гафний, графит, магний, марганец, титан и цирконий. К РЗМ они не относятся. Россия же занимает четвертое место в мире по объему запасов РЗМ. И Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах, заявил президент Владимир Путин.

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россия, промышленность, украина, сша, дональд трамп, владимир путин