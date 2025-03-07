Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объявления о скупке лома редкоземельных металлов появились в Москве - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250307/moskva-855552305.html
Объявления о скупке лома редкоземельных металлов появились в Москве
Объявления о скупке лома редкоземельных металлов появились в Москве - 07.03.2025, ПРАЙМ
Объявления о скупке лома редкоземельных металлов появились в Москве
Объявления о скупке лома редкоземельных металлов в Москве начали появляться на онлайн-платформах, выяснили корреспонденты РИА Новости. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T02:46+0300
2025-03-07T02:46+0300
россия
промышленность
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855552305.jpg?1741304771
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Объявления о скупке лома редкоземельных металлов в Москве начали появляться на онлайн-платформах, выяснили корреспонденты РИА Новости. Редкоземельные металлы (РЗМ) - это группа из 17 металлов. К ним относятся скандий, самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, диспрозий, иттербий, тербий, неодим, европий, прометий. РЗМ применяются в высокотехнологичной электронике, оборонной промышленности, медицине, зеленой энергетике. Скупщики размещают объявления с "кричащими шапками" - прием/скупка редкоземельных металлов, РЗМ. Однако по факту речь идет либо о ломе РЗМ, либо о металлах, не входящих в эту категорию. Например, в одном из объявлений на "Авито" указано, что компания закупает редкоземельные металлы, однако в списке указаны, например, цинк, олово, вольфрам и прочие металлы, не относящиеся к категории редкоземельных. В других объявлениях указано, что покупается лом РЗМ, а не сами металлы. Один из скупщиков не ответил корреспондентам РИА Новости, принимаются ли такие РЗМ, как скандий и самарий, и в каком виде. Еще один подтвердил, что принимает эти металлы. В объявлении указано, что цена договорная, однако без фотографии металлов назвать ее скупщики отказались. А на платформе "Мешок" размещено объявление о продаже циркония кристаллического под видом редкоземельного металла, хотя по классификации он является редким металлом. Про РЗМ активно заговорили в феврале, когда американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получить редкоземельные металлы Украины в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона. К настоящему моменту сделка не подписана. По данным РИА Новости, территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в заметных количествах добывается там только семь из них - бериллий, гафний, графит, магний, марганец, титан и цирконий. К РЗМ они не относятся. Россия же занимает четвертое место в мире по объему запасов РЗМ. И Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах, заявил президент Владимир Путин.
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, украина, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, Промышленность, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
02:46 07.03.2025
 
Объявления о скупке лома редкоземельных металлов появились в Москве

Объявления о скупке лома редкоземельных металлов в Москве появились на онлайн-платформах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Объявления о скупке лома редкоземельных металлов в Москве начали появляться на онлайн-платформах, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Редкоземельные металлы (РЗМ) - это группа из 17 металлов. К ним относятся скандий, самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, диспрозий, иттербий, тербий, неодим, европий, прометий. РЗМ применяются в высокотехнологичной электронике, оборонной промышленности, медицине, зеленой энергетике.
Скупщики размещают объявления с "кричащими шапками" - прием/скупка редкоземельных металлов, РЗМ. Однако по факту речь идет либо о ломе РЗМ, либо о металлах, не входящих в эту категорию.
Например, в одном из объявлений на "Авито" указано, что компания закупает редкоземельные металлы, однако в списке указаны, например, цинк, олово, вольфрам и прочие металлы, не относящиеся к категории редкоземельных. В других объявлениях указано, что покупается лом РЗМ, а не сами металлы.
Один из скупщиков не ответил корреспондентам РИА Новости, принимаются ли такие РЗМ, как скандий и самарий, и в каком виде. Еще один подтвердил, что принимает эти металлы. В объявлении указано, что цена договорная, однако без фотографии металлов назвать ее скупщики отказались.
А на платформе "Мешок" размещено объявление о продаже циркония кристаллического под видом редкоземельного металла, хотя по классификации он является редким металлом.
Про РЗМ активно заговорили в феврале, когда американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получить редкоземельные металлы Украины в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона. К настоящему моменту сделка не подписана.
По данным РИА Новости, территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в заметных количествах добывается там только семь из них - бериллий, гафний, графит, магний, марганец, титан и цирконий. К РЗМ они не относятся.
Россия же занимает четвертое место в мире по объему запасов РЗМ. И Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах, заявил президент Владимир Путин.
 
РОССИЯПромышленностьУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала