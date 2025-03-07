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"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении своих производственных мощностей

"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении своих производственных мощностей - 07.03.2025, ПРАЙМ

"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении своих производственных мощностей

Группа "Нафтогаз Украины" сообщила в пятницу о повреждении своих производственных мощностей по добыче газа после взрывов. | 07.03.2025, ПРАЙМ

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нафтогаз украины

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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" сообщила в пятницу о повреждении своих производственных мощностей по добыче газа после взрывов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявлял о массированных ракетных ударах по энергетическим и газовым объектам в разных регионах страны. "Объекты группы "Нафтогаз" снова атакованы… Это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газотранспортной инфраструктуры. Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. В каких регионах зафиксированы повреждения, не уточняется. В компании добавили, что на данный момент продолжается ликвидация последствий ударов и оценка повреждений. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой областях, а также в Харькове, Миргороде и Тернополе. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

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нафтогаз украины, украина