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Экономист рассказал об особенностях инвестиций в иностранную валюту - 07.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250307/nakopleniya-855557942.html
Экономист рассказал об особенностях инвестиций в иностранную валюту
Экономист рассказал об особенностях инвестиций в иностранную валюту - 07.03.2025, ПРАЙМ
Экономист рассказал об особенностях инвестиций в иностранную валюту
Россиянам рекомендуется вкладывать 5-10% сбережений в иностранную валюту, особенно в нейтральные валюты, такие как гонконгский доллар и дирхам ОАЭ. Об этом в... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T09:30+0300
2025-03-07T09:30+0300
экономика
накопления
валюта
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россиянам рекомендуется вкладывать 5-10% сбережений в иностранную валюту, особенно в нейтральные валюты, такие как гонконгский доллар и дирхам ОАЭ. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" рассказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин."Если есть желание непременно разместить какую-то часть средств в валюте, то я бы не рекомендовал размещать больше 5–10% от накоплений", - заметил собеседник издания.Тем не менее, эксперт выразил настороженность по отношению к доллару, евро и китайскому юаню на фоне торговых войн, а также санкционных рисков.Зайнуллин также рекомендовал рассмотреть золото как метод защиты от геополитических рисков и колебаний цен.
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накопления, валюта
Экономика, накопления, валюта
09:30 07.03.2025
 
Экономист рассказал об особенностях инвестиций в иностранную валюту

Экономист Зайнуллин посоветовал вкладывать в иностранную валюту 5–10% накоплений

CC BY-SA 2.0 / 401kcalculator / Broken Piggy BankДоллары, разбитая копилка
Доллары, разбитая копилка - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россиянам рекомендуется вкладывать 5-10% сбережений в иностранную валюту, особенно в нейтральные валюты, такие как гонконгский доллар и дирхам ОАЭ. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" рассказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.
"Если есть желание непременно разместить какую-то часть средств в валюте, то я бы не рекомендовал размещать больше 5–10% от накоплений", - заметил собеседник издания.
Тем не менее, эксперт выразил настороженность по отношению к доллару, евро и китайскому юаню на фоне торговых войн, а также санкционных рисков.
Зайнуллин также рекомендовал рассмотреть золото как метод защиты от геополитических рисков и колебаний цен.
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