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В ЦБ сделали заявление относительно отказа от наличных денег в России

В ЦБ сделали заявление относительно отказа от наличных денег в России - 07.03.2025, ПРАЙМ

В ЦБ сделали заявление относительно отказа от наличных денег в России

Несмотря на то, что доля наличных денег в розничных платежах в России давно снижается, это не означает, что они исчезнут, заявил регулятор в своем... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T19:36+0300

2025-03-07T19:36+0300

2025-03-07T19:36+0300

экономика

отказ

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Несмотря на то, что доля наличных денег в розничных платежах в России давно снижается, это не означает, что они исчезнут, заявил регулятор в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков. "Нет, отказываться от наличных никто не собирается. Хотя доля наличных в розничных платежах давно снижается, это не означает, что они исчезнут", - сказано в сообщении. Сейчас в обращении находится почти 18 триллионов рублей, напомнил ЦБ. "Мы регулярно проводим исследование о том, как граждане России относятся к различным средствам платежа. И результаты показывают, что только 10% граждан ухитряются полностью обходиться без наличных, а около половины опрошенных пользуются ими хотя бы раз в неделю", - указал регулятор. Также ЦБ отметил, что его задача - дать людям возможность самим выбирать, в какой ситуации и какой инструмент им использовать. Вместе с тем, отвечая на вопрос можно ли в России полностью отказаться от копеек, регулятор отметил, что они остаются законным средством платежа, несмотря на то, что спрос на них у людей очень низкий. "Монеты выполняют функцию размена, потому что цены на товары и услуги выражаются не только в рублях, но и копейках. У людей должна быть возможность рассчитываться за покупку, как говорится, "до копейки". То же правило справедливо и для банков при закрытии вклада", - заключил Банк России.

https://1prime.ru/20250307/tsb-855568237.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

отказ