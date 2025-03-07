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"Танки ЕС должны зайти на Украину". Офицер НАТО решил "немножко повоевать"

"Танки ЕС должны зайти на Украину". Офицер НАТО решил "немножко повоевать" - 07.03.2025, ПРАЙМ

"Танки ЕС должны зайти на Украину". Офицер НАТО решил "немножко повоевать"

Идеальный вариант для Запада - поддержка американской авиацией контингента Евросоюза на Украине. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом War & Politics высказал | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T18:59+0300

2025-03-07T18:59+0300

2025-03-07T19:00+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Идеальный вариант для Запада - поддержка американской авиацией контингента Евросоюза на Украине. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом War & Politics высказал полковник ВС Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.По его мнению, Европа под франко-британским командованием может отправить на Украину "достаточное количество войск – 30-40 тысяч". При этом полковник отметил, что у европейского контингента "должно быть достаточно военной техники, например, бронетанковых дивизий" для противостояния любым агрессивным действиям Российской Федерации. "Идеальным вариантом стало бы предоставление США авиации для поддержания превосходства в воздухе с помощью наших истребителей, ракет и прочего для прикрытия этих сил", – считает де Бреттон-Гордон.Если же Соединенные Штаты решат не поддерживать силы Евросоюза на Украине, тогда европейская коалиция НАТО, по убеждению де Бреттон-Гордона, должна взять эту поддержку на себя."Я думаю, что Европе нужно дать понять президенту Трампу и президенту Путину, что мы готовы это сделать. Лично я считаю, что у европейской коалиции НАТО достаточно военного потенциала для этого", - заявил полковник. Аргументируя свою позицию, он отметил, что военно-воздушные силы стран Евросоюза "обладают достаточным количеством истребителей и средств ПВО, чтобы обеспечить прикрытие с воздуха, но это не идеальный вариант".

https://1prime.ru/20250307/evrososyuz-855567949.html

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нато, европа, войска, украина, сша