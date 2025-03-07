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Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку - 07.03.2025, ПРАЙМ

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку

Национальный банк (центробанк) Казахстана принял решение повысить базовую (учетную) ставку до 16,5% с 15,25%, сообщает пресс-служба регулятора. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T10:21+0300

2025-03-07T10:21+0300

2025-03-07T10:21+0300

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АЛМА-АТА, 7 мар - ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана принял решение повысить базовую (учетную) ставку до 16,5% с 15,25%, сообщает пресс-служба регулятора. "Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором плюс минус один процентный пункт. Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. ЦБ республики отмечает рост по всем метрикам инфляции. Годовая инфляция по итогам февраля ускорилась до 9,4%. Ускорение темпов роста цен наблюдается по всем компонентам, наибольший вклад вносит высокий рост цен на услуги. "Давление на цены со стороны внешнего сектора усилилось вследствие дальнейшего ускорения инфляции в России. Цены на продовольствие в мире все еще находятся на высоком уровне, несмотря на некоторое снижение с декабря 2024 года. Глобальный рост цен на текущий момент остается устойчивым. Сохраняются инфляционные и геополитические риски, которые обуславливают более жесткую денежно-кредитную политику и риторику центральных банков", - говорится в сообщении. В Нацбанке добавили, что существенное ускорение текущих и прогнозируемых инфляционных процессов привело к значительному отклонению инфляции от таргета и смягчило совокупные денежно-кредитные условия. В этой связи в рамках текущего решения потребовалось повышение базовой ставки. Регулятор 29 ноября 2024 года повысил базовую ставку до 15,25% с 14,25%. По итогам январского заседания ее сохранили на прежнем уровне с 15,25%. Очередное плановое решение по ставке комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка республики объявит 11 апреля.

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банки, финансы, казахстан, нацбанк