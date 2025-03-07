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Росстат отметил рост уровня неравенства в России - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Росстат отметил рост уровня неравенства в России
Росстат отметил рост уровня неравенства в России - 07.03.2025, ПРАЙМ
Росстат отметил рост уровня неравенства в России
По итогам 2024 года в России снова вырос уровень неравенства, сообщает издание РБК со ссылкой на данные Росстата. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T09:23+0300
2025-03-07T09:23+0300
экономика
россия
неравенство
общество
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. По итогам 2024 года в России снова вырос уровень неравенства, сообщает издание РБК со ссылкой на данные Росстата.Отмечается, что коэффициент Джини, отражающий неравенство в доходах населения, увеличился в России до 0,408 в 2024 году, сравниваясь с 0,405 в 2023 году. Коэффициент фондов, измеряющий разрыв между самыми высокими и самыми низкими доходами, также возрос и составил 15,1 в 2024 году по сравнению с 14,8 в предыдущем году.Оба показателя неравенства в 2024 году примерно соответствуют уровню до санкций 2021 года.В указе на 2024 год президентом Путиным поставлена цель снизить коэффициент Джини до 0,37 к 2030 году и до 0,33 к 2036 году. Глава государства отмечал, что неравенство является одной из ведущих проблем современного мира, порождающей социальное напряжение и политическую нестабильность.
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россия, неравенство, общество
Экономика, РОССИЯ, неравенство, Общество
09:23 07.03.2025
 
Росстат отметил рост уровня неравенства в России

РБК: неравенство в России вернулось к досанкционному уровню

© fotolia.com / Farmer" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© fotolia.com / Farmer
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. По итогам 2024 года в России снова вырос уровень неравенства, сообщает издание РБК со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что коэффициент Джини, отражающий неравенство в доходах населения, увеличился в России до 0,408 в 2024 году, сравниваясь с 0,405 в 2023 году. Коэффициент фондов, измеряющий разрыв между самыми высокими и самыми низкими доходами, также возрос и составил 15,1 в 2024 году по сравнению с 14,8 в предыдущем году.
Оба показателя неравенства в 2024 году примерно соответствуют уровню до санкций 2021 года.
В указе на 2024 год президентом Путиным поставлена цель снизить коэффициент Джини до 0,37 к 2030 году и до 0,33 к 2036 году. Глава государства отмечал, что неравенство является одной из ведущих проблем современного мира, порождающей социальное напряжение и политическую нестабильность.
Монеты России - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
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ЭкономикаРОССИЯнеравенствоОбщество
 
 
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