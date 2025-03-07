https://1prime.ru/20250307/nervenstvo-855557578.html

Росстат отметил рост уровня неравенства в России

Росстат отметил рост уровня неравенства в России - 07.03.2025, ПРАЙМ

Росстат отметил рост уровня неравенства в России

По итогам 2024 года в России снова вырос уровень неравенства, сообщает издание РБК со ссылкой на данные Росстата. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T09:23+0300

2025-03-07T09:23+0300

2025-03-07T09:23+0300

экономика

россия

неравенство

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/76334/87/763348735_0:260:3888:2447_1920x0_80_0_0_5041f56b2c61083a3b87c7544dcebc7f.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. По итогам 2024 года в России снова вырос уровень неравенства, сообщает издание РБК со ссылкой на данные Росстата.Отмечается, что коэффициент Джини, отражающий неравенство в доходах населения, увеличился в России до 0,408 в 2024 году, сравниваясь с 0,405 в 2023 году. Коэффициент фондов, измеряющий разрыв между самыми высокими и самыми низкими доходами, также возрос и составил 15,1 в 2024 году по сравнению с 14,8 в предыдущем году.Оба показателя неравенства в 2024 году примерно соответствуют уровню до санкций 2021 года.В указе на 2024 год президентом Путиным поставлена цель снизить коэффициент Джини до 0,37 к 2030 году и до 0,33 к 2036 году. Глава государства отмечал, что неравенство является одной из ведущих проблем современного мира, порождающей социальное напряжение и политическую нестабильность.

https://1prime.ru/20250306/zarplata-855523740.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, неравенство, общество