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Новак поручил проанализировать меры поддержки производителей минудобрений
Новак поручил проанализировать меры поддержки производителей минудобрений - 07.03.2025, ПРАЙМ
Новак поручил проанализировать меры поддержки производителей минудобрений
Вице-премьер России Александр Новак поручил проанализировать ход реализации действующих инвестпроектов в отрасли производства минеральных удобрений и оценить... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T09:33+0300
2025-03-07T09:33+0300
2025-03-07T09:33+0300
россия
александр новак
удобрения
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил проанализировать ход реализации действующих инвестпроектов в отрасли производства минеральных удобрений и оценить необходимость применения мер поддержки для предприятий сектора, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. Из сообщения следует, что Новак провел очередное заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В нем приняли участие представители профильных министерств и ведомств, а также бизнеса. В том числе глава Минэкономразвития Максим Решетников, который отметил высокую кредитную нагрузку производителей минеральных удобрений. "Министерству промышленности и торговли, Министерству сельского хозяйства, Минэкономразвития и Минфину совместно с представителями бизнеса поручено проанализировать ход реализации действующих инвестпроектов в отрасли в текущих экономических условиях и оценить необходимость применения мер поддержки для предприятий сектора", - говорится в сообщении. Как доложили главы Минпромторга и Минсельхоза России Антон Алиханов и Оксана Лут, "ситуация в отрасли в целом стабильная, внутренний рынок обеспечен минеральными удобрениями в полном объеме". Российская продукция также востребована на экспортных рынках. В пресс-релизе указано, что мониторинг работы системообразующих организаций отрасли производства минеральных удобрений будет продолжен.
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россия, александр новак, удобрения
РОССИЯ, Александр Новак, удобрения
Новак поручил проанализировать меры поддержки производителей минудобрений
Новак поручил оценить необходимость мер поддержки производителей минудобрений
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил проанализировать ход реализации действующих инвестпроектов в отрасли производства минеральных удобрений и оценить необходимость применения мер поддержки для предприятий сектора, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
Из сообщения следует, что Новак провел очередное заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В нем приняли участие представители профильных министерств и ведомств, а также бизнеса. В том числе глава Минэкономразвития Максим Решетников, который отметил высокую кредитную нагрузку производителей минеральных удобрений.
"Министерству промышленности и торговли, Министерству сельского хозяйства, Минэкономразвития и Минфину совместно с представителями бизнеса поручено проанализировать ход реализации действующих инвестпроектов в отрасли в текущих экономических условиях и оценить необходимость применения мер поддержки для предприятий сектора", - говорится в сообщении.
Как доложили главы Минпромторга и Минсельхоза России Антон Алиханов и Оксана Лут, "ситуация в отрасли в целом стабильная, внутренний рынок обеспечен минеральными удобрениями в полном объеме". Российская продукция также востребована на экспортных рынках.
В пресс-релизе указано, что мониторинг работы системообразующих организаций отрасли производства минеральных удобрений будет продолжен.
Россия остается главным поставщиком удобрений во Францию