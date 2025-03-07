https://1prime.ru/20250307/novak-855558066.html

Новак поручил проанализировать меры поддержки производителей минудобрений

Новак поручил проанализировать меры поддержки производителей минудобрений - 07.03.2025, ПРАЙМ

Новак поручил проанализировать меры поддержки производителей минудобрений

Вице-премьер России Александр Новак поручил проанализировать ход реализации действующих инвестпроектов в отрасли производства минеральных удобрений и оценить... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T09:33+0300

2025-03-07T09:33+0300

2025-03-07T09:33+0300

россия

александр новак

удобрения

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил проанализировать ход реализации действующих инвестпроектов в отрасли производства минеральных удобрений и оценить необходимость применения мер поддержки для предприятий сектора, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина. Из сообщения следует, что Новак провел очередное заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В нем приняли участие представители профильных министерств и ведомств, а также бизнеса. В том числе глава Минэкономразвития Максим Решетников, который отметил высокую кредитную нагрузку производителей минеральных удобрений. "Министерству промышленности и торговли, Министерству сельского хозяйства, Минэкономразвития и Минфину совместно с представителями бизнеса поручено проанализировать ход реализации действующих инвестпроектов в отрасли в текущих экономических условиях и оценить необходимость применения мер поддержки для предприятий сектора", - говорится в сообщении. Как доложили главы Минпромторга и Минсельхоза России Антон Алиханов и Оксана Лут, "ситуация в отрасли в целом стабильная, внутренний рынок обеспечен минеральными удобрениями в полном объеме". Российская продукция также востребована на экспортных рынках. В пресс-релизе указано, что мониторинг работы системообразующих организаций отрасли производства минеральных удобрений будет продолжен.

https://1prime.ru/20250306/postavki-855532420.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, удобрения