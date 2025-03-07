https://1prime.ru/20250307/novak-855568331.html

Россия полностью исполнит обязательства в ОПЕК+, заявил Новак

Россия полностью исполнит обязательства в ОПЕК+, заявил Новак - 07.03.2025, ПРАЙМ

Россия полностью исполнит обязательства в ОПЕК+, заявил Новак

Россия в марте намерена исполнять свои обязательства в рамках ОПЕК+ в полном объеме, возможны лишь небольшие отклонения, сообщил вице-премьер РФ Александр... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T14:05+0300

2025-03-07T14:05+0300

2025-03-07T14:05+0300

энергетика

россия

опек

александр новак

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россия в марте намерена исполнять свои обязательства в рамках ОПЕК+ в полном объеме, возможны лишь небольшие отклонения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В марте мы также будем исполнять свои обязательства в соответствии с соглашением. Учитывая наши объемы, мы стремимся к стопроцентному исполнению обязательств. Какие-то отклонения могут быть незначительные", – сообщил он журналистам, отвечая на вопрос об исполнении Россией своих обязательств в рамках ОПЕК+ в текущем месяце.

https://1prime.ru/20250307/opek-855568091.html

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россия, опек, александр новак