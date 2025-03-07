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Орбан заявил, что в изоляции находится не его страна, а Евросоюз - 07.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250307/orban-855552802.html
Орбан заявил, что в изоляции находится не его страна, а Евросоюз
Орбан заявил, что в изоляции находится не его страна, а Евросоюз - 07.03.2025, ПРАЙМ
Орбан заявил, что в изоляции находится не его страна, а Евросоюз
добавлены подробности (абзацы 2-3) | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T04:04+0300
2025-03-07T04:04+0300
экономика
мировая экономика
венгрия
сша
китай
виктор орбан
ес
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добавлены подробности (абзацы 2-3) БУДАПЕШТ, 7 мар - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан по окончании внеочередного саммита Евросоюза, где Венгрия единственная из 27 стран не поддержала заявление по Украине, заявил, что в изоляции находится не его страна, а сам ЕС, который отдалился от США, Китая и России. "Думаю, понятие изоляции более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций. Думаю, что если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, у Венгрии хорошие отношения со всеми тремя, так что мы совершенно не изолированы", - сказал Орбан в эфире телеканала М1. На вопрос журналистов о возможности того, что остальные страны ЕС впоследствии обойдут позицию Венгрии, Орбан ответил: "Надо еще подумать, обошли ли они нас. На мой взгляд, если в двух шагах от меня начинается пропасть, то обходить нас - не очень умное решение".
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мировая экономика, венгрия, сша, китай, виктор орбан, ес
Экономика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, США, КИТАЙ, Виктор Орбан, ЕС
04:04 07.03.2025
 
Орбан заявил, что в изоляции находится не его страна, а Евросоюз

Орбан заявил, что в изоляции находится не его страна, а Евросоюз

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добавлены подробности (абзацы 2-3)
БУДАПЕШТ, 7 мар - ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан по окончании внеочередного саммита Евросоюза, где Венгрия единственная из 27 стран не поддержала заявление по Украине, заявил, что в изоляции находится не его страна, а сам ЕС, который отдалился от США, Китая и России.
"Думаю, понятие изоляции более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций. Думаю, что если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, у Венгрии хорошие отношения со всеми тремя, так что мы совершенно не изолированы", - сказал Орбан в эфире телеканала М1.
На вопрос журналистов о возможности того, что остальные страны ЕС впоследствии обойдут позицию Венгрии, Орбан ответил: "Надо еще подумать, обошли ли они нас. На мой взгляд, если в двух шагах от меня начинается пропасть, то обходить нас - не очень умное решение".
 
ЭкономикаМировая экономикаВЕНГРИЯСШАКИТАЙВиктор ОрбанЕС
 
 
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