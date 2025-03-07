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ЕС вскоре пересмотрит планы по финансовой поддержке Киева, заявил Орбан - 07.03.2025, ПРАЙМ
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ЕС вскоре пересмотрит планы по финансовой поддержке Киева, заявил Орбан
ЕС вскоре пересмотрит планы по финансовой поддержке Киева, заявил Орбан - 07.03.2025, ПРАЙМ
ЕС вскоре пересмотрит планы по финансовой поддержке Киева, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз в течение недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T10:53+0300
2025-03-07T10:53+0300
политика
ес
виктор орбан
венгрия
украина
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БУДАПЕШТ, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз в течение недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов. В четверг Венгрия единственной из стран-членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Орбан сообщил, что Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны сообщества. По его словам, в Брюсселе сейчас "ведут подсчеты", во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе "зарплаты и пенсии", на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС. "Сейчас они считают. И, думаю, итогом подсчетов будет то, что мы не можем себе это позволить. Думаю, что венгерское мнение появится в этих европейских дебатах в нужное время, и тогда станет ясно, что мы разрушим себя, если сделаем то, что 26 государств-членов вчера сочли правильным", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер подчеркнул, что денег на все поставленные цели не хватит не только у ЕС, их невозможно было бы реализовать даже с участием финансов США, поэтому "так не сработает, и это придется пересмотреть". "Пока выглядит так, что это я наложил вето... Но это вопрос нескольких недель, они вернутся и выяснится, что на эти цели денег нет", - подчеркнул он.
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ес, виктор орбан, венгрия, украина
Политика, ЕС, Виктор Орбан, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
10:53 07.03.2025
 
ЕС вскоре пересмотрит планы по финансовой поддержке Киева, заявил Орбан

Орбан: ЕС вскоре пересмотрит свои планы по финансовой поддержке Украины

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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БУДАПЕШТ, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз в течение недель пересмотрит свои планы по поддержке Украины, а также утвержденные 26 странами на внеочередном саммите сообщества представления об украинском будущем после того, как подсчитает весь размер будущих расходов.
В четверг Венгрия единственной из стран-членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Орбан сообщил, что Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны сообщества.
По его словам, в Брюсселе сейчас "ведут подсчеты", во сколько обойдется содержание украинской армии, которую Владимир Зеленский якобы хочет довести до миллиона, поддержание функционирования украинского государства, где ЕС выплачивает, в том числе "зарплаты и пенсии", на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы и возможного вступления Киева в ЕС.
"Сейчас они считают. И, думаю, итогом подсчетов будет то, что мы не можем себе это позволить. Думаю, что венгерское мнение появится в этих европейских дебатах в нужное время, и тогда станет ясно, что мы разрушим себя, если сделаем то, что 26 государств-членов вчера сочли правильным", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер подчеркнул, что денег на все поставленные цели не хватит не только у ЕС, их невозможно было бы реализовать даже с участием финансов США, поэтому "так не сработает, и это придется пересмотреть".
"Пока выглядит так, что это я наложил вето... Но это вопрос нескольких недель, они вернутся и выяснится, что на эти цели денег нет", - подчеркнул он.
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