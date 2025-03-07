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В АТОР отметили рост спроса на отдых в санаториях Крыма

В АТОР отметили рост спроса на отдых в санаториях Крыма - 07.03.2025, ПРАЙМ

В АТОР отметили рост спроса на отдых в санаториях Крыма

Спрос туристов на отдых в санаториях Крыма на весну вырос на 20-40% по сравнению с прошлогодним, в первую очередь это связано с привлекательными ценами в... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T13:55+0300

2025-03-07T13:55+0300

2025-03-07T13:55+0300

россия

туризм

крым

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Спрос туристов на отдых в санаториях Крыма на весну вырос на 20-40% по сравнению с прошлогодним, в первую очередь это связано с привлекательными ценами в сравнении с другими регионами, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Увеличение количества бронирований санаторных путевок в Крым на весенний период, включая майские праздники, фиксируют туроператоры "Дельфин", "Интурист", "Алеан", Fun&Sun, "Мультитур" и "Русский Экспресс". По общим оценкам, продажи выросли на 20–40% по сравнению с прошлым сезоном. Впечатляющая динамика спроса связана прежде всего с привлекательными ценами: отдых в санаториях полуострова обойдется на 20% дешевле, чем в Кавминводах и Сочи", - сообщили в ассоциации. По данным АТОР, чаще всего туристы по всему полуострову бронируют здравницы в средней ценовой категории, предлагающие комфортное размещение, качественный набор лечебных услуг. "В сравнении с 2024 годом путевки в крымские санатории подорожали на 10–15%, а с июня цены вырастут еще на 10%, отмечают туркомпании - многие объекты применяют динамическое ценообразование", - подчеркнули в сообщении. Отмечается, что весной преимущественно бронируются санатории с развитой инфраструктурой (крытые бассейны, оздоровительные комплексы) и отели, предоставляющие медицинские и SPA-услуги. По оценке экспертов, спрос на санаторные туры в Крым на майские праздники высокий, и по мере приближения праздничного периода он будет только расти. Ряд объектов полуострова уже закрыли продажи на отдельные праздничные даты по категориям номеров "стандарт", отмечают туроператоры. "Также увеличилась глубина продаж - путевки приобретаются в среднем за 3 месяца до заезда и уже начались бронирования на лето и осень, а некоторые туроператоры принимают бронирования на декабрь. Средняя продолжительность туров 7–10 дней", - указали в ассоциации. Традиционно активнее всего бронируют санатории южного берега Крыма, специализирующиеся на лечении неврологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей, отмечают туроператоры. Также востребованы санатории западного берега Крыма, предлагающие грязелечение при болезнях опорно-двигательного аппарата, дерматологических и других заболеваний. По данным туроператоров, путевка в Крым на 10 дней с лечением во второй половине апреля (высокий период для тех, кто приезжает поправить здоровье) в санаторий бюджетного уровня стоит в среднем от 40 до 75 тысяч рублей за двоих без учета проезда, в здравницы среднего уровня – от 70 тысяч рублей и выше, в объекты высокого уровня – от 150 тысяч рублей и выше. На майские праздники большинство туристов предпочитают бронировать отдых в санаториях на короткий срок без лечения, заключили в ассоциации.

https://1prime.ru/20250304/vinodelnya-855447616.html

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россия, туризм, крым