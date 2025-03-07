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Панама согласовала кредит Merrill Lynch на 1,2 миллиарда евро - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Панама согласовала кредит Merrill Lynch на 1,2 миллиарда евро
Панама согласовала кредит Merrill Lynch на 1,2 миллиарда евро - 07.03.2025, ПРАЙМ
Панама согласовала кредит Merrill Lynch на 1,2 миллиарда евро
Правительство Панамы согласовало кредит в размере 1,2 миллиарда евро у американской инвестиционной компании Merrill Lynch, который пойдет на финансирование... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T05:26+0300
2025-03-07T05:26+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
панама
сша
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МЕХИКО, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство Панамы согласовало кредит в размере 1,2 миллиарда евро у американской инвестиционной компании Merrill Lynch, который пойдет на финансирование временных потребностей в ликвидности, соответствующий указ был опубликован в официальной панамской газете. "Министерство экономики и финансов и Merrill Lynch International провели переговоры о негарантированном кредитном соглашении на сумму до 1,2 миллиарда евро, с целью частичного финансирования временных потребностей в ликвидности государственного бюджета на 2025 финансовый год и будущие финансовые периоды", - говорится в тексте опубликованного указа. Объем государственного бюджета Панамы на 2025 год составляет 30,1 миллиарда долларов США, а сумма государственного долга на конец 2024 года достигла 53,7 миллиарда. Годовой прирост этой задолженности составил в 2024 году 6,7 миллиарда долларов США, постановлением кабинета министров Панамы общая разрешенная сумма внешнего финансирования на 2025 год составит аналогичную сумму - 6 миллиардов долларов США. Доллар США является официальной валютой Панамы, поэтому кредит будет получен в долларовом эквиваленте и составит около 1,296 миллиарда. Merrill Lynch - подразделение Bank of America по управлению инвестициями и активами, одна из крупнейших в мире компаний в этой отрасли.
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бизнес, мировая экономика, панама, сша, merrill lynch, bank of america
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ПАНАМА, США, Merrill Lynch, Bank of America
05:26 07.03.2025
 
Панама согласовала кредит Merrill Lynch на 1,2 миллиарда евро

Правительство Панамы согласовало кредит в размере 1,2 миллиарда евро у Merrill Lynch

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МЕХИКО, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство Панамы согласовало кредит в размере 1,2 миллиарда евро у американской инвестиционной компании Merrill Lynch, который пойдет на финансирование временных потребностей в ликвидности, соответствующий указ был опубликован в официальной панамской газете.
"Министерство экономики и финансов и Merrill Lynch International провели переговоры о негарантированном кредитном соглашении на сумму до 1,2 миллиарда евро, с целью частичного финансирования временных потребностей в ликвидности государственного бюджета на 2025 финансовый год и будущие финансовые периоды", - говорится в тексте опубликованного указа.
Объем государственного бюджета Панамы на 2025 год составляет 30,1 миллиарда долларов США, а сумма государственного долга на конец 2024 года достигла 53,7 миллиарда. Годовой прирост этой задолженности составил в 2024 году 6,7 миллиарда долларов США, постановлением кабинета министров Панамы общая разрешенная сумма внешнего финансирования на 2025 год составит аналогичную сумму - 6 миллиардов долларов США.
Доллар США является официальной валютой Панамы, поэтому кредит будет получен в долларовом эквиваленте и составит около 1,296 миллиарда.
Merrill Lynch - подразделение Bank of America по управлению инвестициями и активами, одна из крупнейших в мире компаний в этой отрасли.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаПАНАМАСШАMerrill LynchBank of America
 
 
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