https://1prime.ru/20250307/peregovory-855565261.html
В Кремле рассказали, что может стать основой мира между Россией и Украиной
В Кремле рассказали, что может стать основой мира между Россией и Украиной - 07.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, что может стать основой мира между Россией и Украиной
Глава государства Владимир Путин отмечал, что стамбульские соглашения могут послужить основой для мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявил... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T13:03+0300
2025-03-07T13:03+0300
2025-03-07T13:06+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин отмечал, что стамбульские соглашения могут послужить основой для мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В Вашингтоне тоже мы слышали заявления о том, что это может стать базой, отправной точкой для переговоров. Ну и, конечно же, президент Путин говорил о том, что переговоры могут иметь в качестве отправной точки именно стамбульские договоренности", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.Песков также отметил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока украинская сторона не отменит запрет на проведение переговоров.По словам Пескова, Москва и Вашингтон поддерживают контакты, однако новой информации по составу переговорщиков от Вашингтона по Украине пока нет.
https://1prime.ru/20250306/peregovory-855550703.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, что может стать основой мира между Россией и Украиной
Песков: основой мира между и Украиной могут стать стамбульские соглашения
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин отмечал, что стамбульские соглашения могут послужить основой для мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В Вашингтоне тоже мы слышали заявления о том, что это может стать базой, отправной точкой для переговоров. Ну и, конечно же, президент Путин говорил о том, что переговоры могут иметь в качестве отправной точки именно стамбульские договоренности", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Песков также отметил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока украинская сторона не отменит запрет на проведение переговоров.
По словам Пескова, Москва и Вашингтон поддерживают контакты, однако новой информации по составу переговорщиков от Вашингтона по Украине пока нет.
Трамп заявил о "хорошем прогрессе" в переговорах с Россией и Украиной