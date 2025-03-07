https://1prime.ru/20250307/peregovory-855565261.html

В Кремле рассказали, что может стать основой мира между Россией и Украиной

В Кремле рассказали, что может стать основой мира между Россией и Украиной - 07.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, что может стать основой мира между Россией и Украиной

Глава государства Владимир Путин отмечал, что стамбульские соглашения могут послужить основой для мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявил... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T13:03+0300

2025-03-07T13:03+0300

2025-03-07T13:06+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин отмечал, что стамбульские соглашения могут послужить основой для мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В Вашингтоне тоже мы слышали заявления о том, что это может стать базой, отправной точкой для переговоров. Ну и, конечно же, президент Путин говорил о том, что переговоры могут иметь в качестве отправной точки именно стамбульские договоренности", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.Песков также отметил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока украинская сторона не отменит запрет на проведение переговоров.По словам Пескова, Москва и Вашингтон поддерживают контакты, однако новой информации по составу переговорщиков от Вашингтона по Украине пока нет.

https://1prime.ru/20250306/peregovory-855550703.html

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россия, украина, дмитрий песков