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Песков ответил на вопрос о переговорах с США по контролю за вооружениями

Песков ответил на вопрос о переговорах с США по контролю за вооружениями - 07.03.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о переговорах с США по контролю за вооружениями

Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было, нет и понимания, когда и где они начнутся, заявил пресс-секретарь... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T13:13+0300

2025-03-07T13:13+0300

2025-03-07T13:13+0300

вооружения

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было, нет и понимания, когда и где они начнутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая. "Пока никаких конкретных переговоров не было. И пока нет понимания, когда такие контакты могут быть начаты и где", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о ядерном разоружении.

https://1prime.ru/20250213/yao-854916228.html

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россия, дмитрий песков, общество