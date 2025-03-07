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Песков ответил на вопрос о переговорах с США по контролю за вооружениями
Песков ответил на вопрос о переговорах с США по контролю за вооружениями - 07.03.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о переговорах с США по контролю за вооружениями
Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было, нет и понимания, когда и где они начнутся, заявил пресс-секретарь... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T13:13+0300
2025-03-07T13:13+0300
2025-03-07T13:13+0300
вооружения
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было, нет и понимания, когда и где они начнутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая. "Пока никаких конкретных переговоров не было. И пока нет понимания, когда такие контакты могут быть начаты и где", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о ядерном разоружении.
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россия, дмитрий песков, общество
Вооружения, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Общество
Песков ответил на вопрос о переговорах с США по контролю за вооружениями
Песков: переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было, нет и понимания, когда и где они начнутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая.
"Пока никаких конкретных переговоров не было. И пока нет понимания, когда такие контакты могут быть начаты и где", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о ядерном разоружении.
Трамп намерен обсудить ядерное разоружение с Путиным и Си Цзиньпином