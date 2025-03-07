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"Весь мир разрывает Украину". В Киеве начали лить слезы об упущенных шансах

"Весь мир разрывает Украину". В Киеве начали лить слезы об упущенных шансах - 07.03.2025, ПРАЙМ

"Весь мир разрывает Украину". В Киеве начали лить слезы об упущенных шансах

Чем больше государств будут участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, тем дороже это встанет Украине. Таким соображением поделился в Telegram... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T21:51+0300

2025-03-07T21:51+0300

2025-03-07T21:51+0300

политика

украина

верховная рада

переговоры

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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Чем больше государств будут участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, тем дороже это встанет Украине. Таким соображением поделился в Telegram депутат Рады Артем Дмитрук.Он выразил сожаление о том, что украинские власти в свое время не вняли предложению президента Белоруссии Александра Лукашенко сесть за стол переговоров."Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет. И чем больше участников, тем сложнее и дороже процесс", — заявил нардеп.Еще в 2022 году Лукашенко предлагал украинскому руководству договориться с Российской Федерацией. В свою очередь Кремль тоже многократно выражал готовность к переговорам, тем не менее власти Украины ввели законодательный запрет на переговоры с Россией.

https://1prime.ru/20250306/putin-855535382.html

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украина, верховная рада, переговоры