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"Весь мир разрывает Украину". В Киеве начали лить слезы об упущенных шансах - 07.03.2025, ПРАЙМ
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"Весь мир разрывает Украину". В Киеве начали лить слезы об упущенных шансах
"Весь мир разрывает Украину". В Киеве начали лить слезы об упущенных шансах - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Весь мир разрывает Украину". В Киеве начали лить слезы об упущенных шансах
Чем больше государств будут участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, тем дороже это встанет Украине. Таким соображением поделился в Telegram... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T21:51+0300
2025-03-07T21:51+0300
политика
украина
верховная рада
переговоры
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Чем больше государств будут участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, тем дороже это встанет Украине. Таким соображением поделился в Telegram депутат Рады Артем Дмитрук.Он выразил сожаление о том, что украинские власти в свое время не вняли предложению президента Белоруссии Александра Лукашенко сесть за стол переговоров."Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет. И чем больше участников, тем сложнее и дороже процесс", — заявил нардеп.Еще в 2022 году Лукашенко предлагал украинскому руководству договориться с Российской Федерацией. В свою очередь Кремль тоже многократно выражал готовность к переговорам, тем не менее власти Украины ввели законодательный запрет на переговоры с Россией.
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украина, верховная рада, переговоры
Политика, УКРАИНА, Верховная рада, переговоры
21:51 07.03.2025
 
"Весь мир разрывает Украину". В Киеве начали лить слезы об упущенных шансах

Нардеп Дмитрук пожалел об отказе Украины от предложения Лукашенко по переговорам

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Чем больше государств будут участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, тем дороже это встанет Украине. Таким соображением поделился в Telegram депутат Рады Артем Дмитрук.
Он выразил сожаление о том, что украинские власти в свое время не вняли предложению президента Белоруссии Александра Лукашенко сесть за стол переговоров.
"Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет. И чем больше участников, тем сложнее и дороже процесс", — заявил нардеп.
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Вчера, 15:43
Еще в 2022 году Лукашенко предлагал украинскому руководству договориться с Российской Федерацией. В свою очередь Кремль тоже многократно выражал готовность к переговорам, тем не менее власти Украины ввели законодательный запрет на переговоры с Россией.
 
ПолитикаУКРАИНАВерховная радапереговоры
 
 
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