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Песков высказался о планах США пересмотреть свое участие в НАТО
Песков высказался о планах США пересмотреть свое участие в НАТО - 07.03.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о планах США пересмотреть свое участие в НАТО
Россия не знает, как президент США Дональд Трамп изменит формат участия страны в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T09:24+0300
2025-03-07T09:24+0300
2025-03-07T09:24+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россия не знает, как президент США Дональд Трамп изменит формат участия страны в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не знаем, в какую сторону он это сделает", — сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, позитивно ли для РФ возможное изменение формата участия США в НАТО. Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО. В частности, Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
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Политика, РОССИЯ, США, НАТО
Песков высказался о планах США пересмотреть свое участие в НАТО
Песков: Россия не знает, как США пересмотрят свое участие в НАТО
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россия не знает, как президент США Дональд Трамп изменит формат участия страны в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, в какую сторону он это сделает", — сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, позитивно ли для РФ возможное изменение формата участия США в НАТО.
Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО. В частности, Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
Канал NBC объяснил, когда США могут отказаться защищать партнера по НАТО