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Песков высказался о планах США пересмотреть свое участие в НАТО

Песков высказался о планах США пересмотреть свое участие в НАТО - 07.03.2025, ПРАЙМ

Песков высказался о планах США пересмотреть свое участие в НАТО

Россия не знает, как президент США Дональд Трамп изменит формат участия страны в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T09:24+0300

2025-03-07T09:24+0300

2025-03-07T09:24+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россия не знает, как президент США Дональд Трамп изменит формат участия страны в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не знаем, в какую сторону он это сделает", — сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, позитивно ли для РФ возможное изменение формата участия США в НАТО. Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО. В частности, Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.

https://1prime.ru/20250306/nato-855546142.html

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