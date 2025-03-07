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Песков заявил о повышении внимания к европейским ядерным арсеналам

Песков заявил о повышении внимания к европейским ядерным арсеналам - 07.03.2025, ПРАЙМ

Песков заявил о повышении внимания к европейским ядерным арсеналам

Внимание к европейским ядерным арсеналам повысилось на фоне конфронтационных заявлений французского президента Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T13:11+0300

2025-03-07T13:11+0300

2025-03-07T13:11+0300

вооружения

россия

франция

ес

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Внимание к европейским ядерным арсеналам повысилось на фоне конфронтационных заявлений французского президента Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о возможном диалоге по разоружению. В четверг Трамп призвал избавиться от ядерного оружия, выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с РФ. Он отметил, что в свой прошлый президентский срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил на эту тему с руководством Китая. "Актуальность принятия во внимание этих арсеналов сейчас еще выше, чем она была раньше, учитывая совсем недавнее заявление господина Макрона про намерение Франции, собственно, обеспечить свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности европейских государств. Некоторые европейские государства, как мы слышали вчера, поспешили поддержать эту идею. Поэтому, да, европейские ядерные арсеналы не могут не быть в зоне внимания в ходе таких контактов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли Франция и Великобритания стать частью подобных переговоров как обладатели ядерных арсеналов. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.

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россия, франция, ес, дмитрий песков