https://1prime.ru/20250307/peskov-855566542.html
Песков дал оценку стратегическому сотрудничеству России и Китая
Песков дал оценку стратегическому сотрудничеству России и Китая - 07.03.2025, ПРАЙМ
Песков дал оценку стратегическому сотрудничеству России и Китая
Москва и Пекин активно обсуждают вопросы стратегической стабильности и намерены укреплять это сотрудничество, при этом отношения между Вашингтоном и Пекином... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T13:23+0300
2025-03-07T13:23+0300
2025-03-07T13:23+0300
политика
китай
пекин
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Москва и Пекин активно обсуждают вопросы стратегической стабильности и намерены укреплять это сотрудничество, при этом отношения между Вашингтоном и Пекином развиваются по своей собственной траектории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг президент США Дональд Трамп высказался за отказ от ядерного оружия и выразил надежду на возобновление переговоров с Россией по денуклеаризации. Он также упомянул свои предыдущие усилия по продвижению ядерного разоружения в контактах с российским и китайским руководством."Ведем диалог (с Китаем - ред.) по всем вопросам стабильности, будем расширять этот диалог. Но у американцев с китайцами свои отношения и здесь, конечно же, американцы должны с этим определяться, принимая во внимание позицию Пекина", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Трампа о ядерном разоружении.Песков также подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают дружеские отношения, которые активно развиваются.
https://1prime.ru/20250307/peregovory-855566135.html
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de9a902e1e67fbabdb75f96ddad53370.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, пекин, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, КИТАЙ, Пекин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков дал оценку стратегическому сотрудничеству России и Китая
Песков: Москва и Пекин активно обсуждают вопросы стратегической стабильности
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Москва и Пекин активно обсуждают вопросы стратегической стабильности и намерены укреплять это сотрудничество, при этом отношения между Вашингтоном и Пекином развиваются по своей собственной траектории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг президент США Дональд Трамп высказался за отказ от ядерного оружия и выразил надежду на возобновление переговоров с Россией по денуклеаризации. Он также упомянул свои предыдущие усилия по продвижению ядерного разоружения в контактах с российским и китайским руководством.
"Ведем диалог (с Китаем - ред.) по всем вопросам стабильности, будем расширять этот диалог. Но у американцев с китайцами свои отношения и здесь, конечно же, американцы должны с этим определяться, принимая во внимание позицию Пекина", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Трампа о ядерном разоружении.
Песков также подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают дружеские отношения, которые активно развиваются.
Песков ответил на вопрос о переговорах с США по контролю за вооружениями