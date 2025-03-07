https://1prime.ru/20250307/peskov-855566542.html

Песков дал оценку стратегическому сотрудничеству России и Китая

Песков дал оценку стратегическому сотрудничеству России и Китая - 07.03.2025, ПРАЙМ

Песков дал оценку стратегическому сотрудничеству России и Китая

Москва и Пекин активно обсуждают вопросы стратегической стабильности и намерены укреплять это сотрудничество, при этом отношения между Вашингтоном и Пекином... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T13:23+0300

2025-03-07T13:23+0300

2025-03-07T13:23+0300

политика

китай

пекин

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Москва и Пекин активно обсуждают вопросы стратегической стабильности и намерены укреплять это сотрудничество, при этом отношения между Вашингтоном и Пекином развиваются по своей собственной траектории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг президент США Дональд Трамп высказался за отказ от ядерного оружия и выразил надежду на возобновление переговоров с Россией по денуклеаризации. Он также упомянул свои предыдущие усилия по продвижению ядерного разоружения в контактах с российским и китайским руководством."Ведем диалог (с Китаем - ред.) по всем вопросам стабильности, будем расширять этот диалог. Но у американцев с китайцами свои отношения и здесь, конечно же, американцы должны с этим определяться, принимая во внимание позицию Пекина", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Трампа о ядерном разоружении.Песков также подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают дружеские отношения, которые активно развиваются.

https://1prime.ru/20250307/peregovory-855566135.html

китай

пекин

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китай, пекин, дмитрий песков, дональд трамп