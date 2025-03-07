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Названы самые популярные подарки на Международный женский день

Названы самые популярные подарки на Международный женский день - 07.03.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные подарки на Международный женский день

Российских женщин и девушек в качестве подарка на Международный женский день в этом году ждут, скорее всего, цветы, украшения и косметика, растет количество... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T05:17+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российских женщин и девушек в качестве подарка на Международный женский день в этом году ждут, скорее всего, цветы, украшения и косметика, растет количество покупок в этих категориях, рассказали РИА Новости аналитики "МТС банка". "Количество транзакций в цветочных магазинах в первую неделю марта выросло в 3,7 раза по сравнению со средними показателями февраля", - выяснили аналитики, изучив платежные операции по картам банка во всех регионах РФ за февраль-март 2024 и 2025 годов. Вторым по популярности подарком могут стать ювелирные украшения - в предпраздничные дни их покупки выросли в 2,3 раза. На третьем месте - косметика с ростом транзакций на 62%. Также в пятерку самых ожидаемых товаров вошли сувениры и открытки (рост на 51%) и игрушки (на 26%). Самым весомым в плане стоимости из этих подарков стали ювелирные украшения - средний чек на них составил 13 400 рублей, увеличившись за год на 23%. Следом расположились цветы с ростом среднего чека на 14%, до 2 200 рублей, а также косметика, средний чек по которой вырос на 14%, до 1 950 рублей. Бюджетнее всего купить в подарок игрушку - средний чек на них составил 1 640 рублей (рост на 11%), или сувенир - 1 500 рублей (снижение на 10%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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