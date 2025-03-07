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Дуда внес в парламент предложение повысить расходы на оборону до 4% ВВП - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Дуда внес в парламент предложение повысить расходы на оборону до 4% ВВП
Дуда внес в парламент предложение повысить расходы на оборону до 4% ВВП - 07.03.2025, ПРАЙМ
Дуда внес в парламент предложение повысить расходы на оборону до 4% ВВП
Президент Польши Анджей Дуда передал в парламент предложение внести поправку в конституцию и повысить расходы на оборону до 4% ВВП. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T15:15+0300
2025-03-07T15:15+0300
политика
польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 7 мар – ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда передал в парламент предложение внести поправку в конституцию и повысить расходы на оборону до 4% ВВП. "Я решил подготовить и передал спикеру сейма поправку в конституцию, которая устанавливает как минимум 4% ВВП в год на оборону в Польше, чтобы гарантировать такие траты и укрепление безопасности", - сказал он на брифинге.
https://1prime.ru/20250304/duda-855469260.html
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польша, анджей дуда
Политика, ПОЛЬША, Анджей Дуда
15:15 07.03.2025
 
Дуда внес в парламент предложение повысить расходы на оборону до 4% ВВП

Дуда внес в польский парламент предложение повысить расходы на оборону до 4% ВВП

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАРШАВА, 7 мар – ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда передал в парламент предложение внести поправку в конституцию и повысить расходы на оборону до 4% ВВП.
"Я решил подготовить и передал спикеру сейма поправку в конституцию, которая устанавливает как минимум 4% ВВП в год на оборону в Польше, чтобы гарантировать такие траты и укрепление безопасности", - сказал он на брифинге.
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
Дуда: процесс возобновления американо-украинских переговоров уже идет
4 марта, 22:21
 
ПолитикаПОЛЬШААнджей Дуда
 
 
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