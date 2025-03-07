https://1prime.ru/20250307/polsha-855570618.html
Дуда внес в парламент предложение повысить расходы на оборону до 4% ВВП
Дуда внес в парламент предложение повысить расходы на оборону до 4% ВВП - 07.03.2025, ПРАЙМ
Дуда внес в парламент предложение повысить расходы на оборону до 4% ВВП
Президент Польши Анджей Дуда передал в парламент предложение внести поправку в конституцию и повысить расходы на оборону до 4% ВВП. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T15:15+0300
2025-03-07T15:15+0300
2025-03-07T15:15+0300
политика
польша
анджей дуда
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042467_0:73:2932:1722_1920x0_80_0_0_c05d6d3eb3b507560c8d94f9ec40f043.jpg
ВАРШАВА, 7 мар – ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда передал в парламент предложение внести поправку в конституцию и повысить расходы на оборону до 4% ВВП. "Я решил подготовить и передал спикеру сейма поправку в конституцию, которая устанавливает как минимум 4% ВВП в год на оборону в Польше, чтобы гарантировать такие траты и укрепление безопасности", - сказал он на брифинге.
https://1prime.ru/20250304/duda-855469260.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042467_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_016ae90daed9153c95b569497c4c4894.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, анджей дуда
Политика, ПОЛЬША, Анджей Дуда
Дуда внес в парламент предложение повысить расходы на оборону до 4% ВВП
Дуда внес в польский парламент предложение повысить расходы на оборону до 4% ВВП
ВАРШАВА, 7 мар – ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда передал в парламент предложение внести поправку в конституцию и повысить расходы на оборону до 4% ВВП.
"Я решил подготовить и передал спикеру сейма поправку в конституцию, которая устанавливает как минимум 4% ВВП в год на оборону в Польше, чтобы гарантировать такие траты и укрепление безопасности", - сказал он на брифинге.
Дуда: процесс возобновления американо-украинских переговоров уже идет