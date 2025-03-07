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Дуда внес в парламент предложение повысить расходы на оборону до 4% ВВП

Дуда внес в парламент предложение повысить расходы на оборону до 4% ВВП - 07.03.2025, ПРАЙМ

Дуда внес в парламент предложение повысить расходы на оборону до 4% ВВП

Президент Польши Анджей Дуда передал в парламент предложение внести поправку в конституцию и повысить расходы на оборону до 4% ВВП. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T15:15+0300

2025-03-07T15:15+0300

2025-03-07T15:15+0300

политика

польша

анджей дуда

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ВАРШАВА, 7 мар – ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда передал в парламент предложение внести поправку в конституцию и повысить расходы на оборону до 4% ВВП. "Я решил подготовить и передал спикеру сейма поправку в конституцию, которая устанавливает как минимум 4% ВВП в год на оборону в Польше, чтобы гарантировать такие траты и укрепление безопасности", - сказал он на брифинге.

https://1prime.ru/20250304/duda-855469260.html

польша

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польша, анджей дуда