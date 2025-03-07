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Канадский сенатор вызвал Дональда Трампа-младшего на боксерский поединок

Канадский сенатор вызвал Дональда Трампа-младшего на боксерский поединок - 07.03.2025, ПРАЙМ

Канадский сенатор вызвал Дональда Трампа-младшего на боксерский поединок

Канадский сенатор Патрик Бразо вызвал на боксерский поединок Дональда Трампа-младшего, сына нынешнего президента США, что стало своеобразным ответом на введение | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T15:48+0300

2025-03-07T15:48+0300

2025-03-07T15:48+0300

политика

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Канадский сенатор Патрик Бразо вызвал на боксерский поединок Дональда Трампа-младшего, сына нынешнего президента США, что стало своеобразным ответом на введение пошлин."В свете этих липовых пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом против Канады, я вызываю вас на поединок для сбора средств на лечение рака или для любой благотворительной организации на ваш выбор. Нашим странам не обязательно воевать, но мы можем побороться ради сбора средств", - написал Патрик Бразо в социальной сети X.Он также выразил мнение, что введение пошлин связано с интересом США к "канадской нефти, пресной воде, полезным ископаемым, ресурсам и Арктике".В интервью CBC News Бразо подтвердил, что его предложение носит серьезный характер.С 4 марта 2025 года вступили в силу американские тарифы на канадские товары. Ставка составляет 25% для всех товаров, за исключением нефти и энергоносителей, на которые распространяется ставка в 10%.В ответ Канада обратилась в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) с иском против американских пошлин и анонсировала введение ответных мер в отношении товаров из США.

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