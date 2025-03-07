Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канадский сенатор вызвал Дональда Трампа-младшего на боксерский поединок - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250307/poshliny-855572162.html
Канадский сенатор вызвал Дональда Трампа-младшего на боксерский поединок
Канадский сенатор вызвал Дональда Трампа-младшего на боксерский поединок - 07.03.2025, ПРАЙМ
Канадский сенатор вызвал Дональда Трампа-младшего на боксерский поединок
Канадский сенатор Патрик Бразо вызвал на боксерский поединок Дональда Трампа-младшего, сына нынешнего президента США, что стало своеобразным ответом на введение | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T15:48+0300
2025-03-07T15:48+0300
политика
сша
канада
дональд трамп
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_0:59:2401:1409_1920x0_80_0_0_dbb170585bbd06b54c85fb6289a236f5.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Канадский сенатор Патрик Бразо вызвал на боксерский поединок Дональда Трампа-младшего, сына нынешнего президента США, что стало своеобразным ответом на введение пошлин."В свете этих липовых пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом против Канады, я вызываю вас на поединок для сбора средств на лечение рака или для любой благотворительной организации на ваш выбор. Нашим странам не обязательно воевать, но мы можем побороться ради сбора средств", - написал Патрик Бразо в социальной сети X.Он также выразил мнение, что введение пошлин связано с интересом США к "канадской нефти, пресной воде, полезным ископаемым, ресурсам и Арктике".В интервью CBC News Бразо подтвердил, что его предложение носит серьезный характер.С 4 марта 2025 года вступили в силу американские тарифы на канадские товары. Ставка составляет 25% для всех товаров, за исключением нефти и энергоносителей, на которые распространяется ставка в 10%.В ответ Канада обратилась в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) с иском против американских пошлин и анонсировала введение ответных мер в отношении товаров из США.
https://1prime.ru/20250305/kanada-855512487.html
сша
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_27:0:1906:1409_1920x0_80_0_0_13fd4aea260414c72e83872354fe8710.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, канада, дональд трамп, вто
Политика, США, КАНАДА, Дональд Трамп, ВТО
15:48 07.03.2025
 
Канадский сенатор вызвал Дональда Трампа-младшего на боксерский поединок

Канадский сенатор вызвал сына Трампа на боксерский поединок на фоне пошлин США

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Канадский сенатор Патрик Бразо вызвал на боксерский поединок Дональда Трампа-младшего, сына нынешнего президента США, что стало своеобразным ответом на введение пошлин.
"В свете этих липовых пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом против Канады, я вызываю вас на поединок для сбора средств на лечение рака или для любой благотворительной организации на ваш выбор. Нашим странам не обязательно воевать, но мы можем побороться ради сбора средств", - написал Патрик Бразо в социальной сети X.
Он также выразил мнение, что введение пошлин связано с интересом США к "канадской нефти, пресной воде, полезным ископаемым, ресурсам и Арктике".
В интервью CBC News Бразо подтвердил, что его предложение носит серьезный характер.
С 4 марта 2025 года вступили в силу американские тарифы на канадские товары. Ставка составляет 25% для всех товаров, за исключением нефти и энергоносителей, на которые распространяется ставка в 10%.
В ответ Канада обратилась в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) с иском против американских пошлин и анонсировала введение ответных мер в отношении товаров из США.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Канада подала иск в ВТО из-за действий США
5 марта, 22:11
 
ПолитикаСШАКАНАДАДональд ТрампВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала