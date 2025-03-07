https://1prime.ru/20250307/posol-855566702.html

WP: чиновники в США придерживаются высокого мнения о после Дарчиеве

WP: чиновники в США придерживаются высокого мнения о после Дарчиеве - 07.03.2025, ПРАЙМ

WP: чиновники в США придерживаются высокого мнения о после Дарчиеве

Новый посол РФ в США Александр Дарчиев является опытным дипломатом, о котором у американских чиновников сложилось хорошее мнение, пишет колумнист газеты... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T13:34+0300

2025-03-07T13:34+0300

2025-03-07T13:34+0300

россия

сша

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Новый посол РФ в США Александр Дарчиев является опытным дипломатом, о котором у американских чиновников сложилось хорошее мнение, пишет колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус. Игнатиус заявляет, что 18 февраля в Эр-Рияде РФ и США начали дипломатическую "перезагрузку". "Россия только что назначила послом в Вашингтоне Александра Дарчиева, опытного дипломата, которого высоко оценивают американские чиновники", - говорится в его материале. Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://1prime.ru/20250306/posol-855524094.html

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россия, сша, посол