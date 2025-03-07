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WP: чиновники в США придерживаются высокого мнения о после Дарчиеве - 07.03.2025, ПРАЙМ
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WP: чиновники в США придерживаются высокого мнения о после Дарчиеве
WP: чиновники в США придерживаются высокого мнения о после Дарчиеве - 07.03.2025, ПРАЙМ
WP: чиновники в США придерживаются высокого мнения о после Дарчиеве
Новый посол РФ в США Александр Дарчиев является опытным дипломатом, о котором у американских чиновников сложилось хорошее мнение, пишет колумнист газеты... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T13:34+0300
2025-03-07T13:34+0300
россия
сша
посол
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Новый посол РФ в США Александр Дарчиев является опытным дипломатом, о котором у американских чиновников сложилось хорошее мнение, пишет колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус. Игнатиус заявляет, что 18 февраля в Эр-Рияде РФ и США начали дипломатическую "перезагрузку". "Россия только что назначила послом в Вашингтоне Александра Дарчиева, опытного дипломата, которого высоко оценивают американские чиновники", - говорится в его материале. Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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россия, сша, посол
РОССИЯ, США, посол
13:34 07.03.2025
 
WP: чиновники в США придерживаются высокого мнения о после Дарчиеве

WP: чиновники США придерживаются высокого мнения о новом после РФ в Вашингтоне

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДиректор департамента Северной Америки МИД РФ А. Дарчиев в Совете Федерации РФ
Директор департамента Северной Америки МИД РФ А. Дарчиев в Совете Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Новый посол РФ в США Александр Дарчиев является опытным дипломатом, о котором у американских чиновников сложилось хорошее мнение, пишет колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.
Игнатиус заявляет, что 18 февраля в Эр-Рияде РФ и США начали дипломатическую "перезагрузку".
"Россия только что назначила послом в Вашингтоне Александра Дарчиева, опытного дипломата, которого высоко оценивают американские чиновники", - говорится в его материале.
Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Директор департамента Северной Америки МИД РФ А. Дарчиев в Совете Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Путин подписал указ о назначении послом России в США Дарчиева
Вчера, 10:49
 
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