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Прогноз Россельхознадзора о новой вспышке ящура в ЕС подтвердился
Прогноз Россельхознадзора о новой вспышке ящура в ЕС подтвердился - 07.03.2025, ПРАЙМ
Прогноз Россельхознадзора о новой вспышке ящура в ЕС подтвердился
Министерство сельского хозяйства Венгрии подтвердило вспышку ящура и уведомило об этом Европейскую комиссию, сообщает Россельхознадзор. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T15:50+0300
2025-03-07T15:50+0300
2025-03-07T15:50+0300
россельхознадзор
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Венгрии подтвердило вспышку ящура и уведомило об этом Европейскую комиссию, сообщает Россельхознадзор. В январе Россельхознадзор прогнозировал распространение ящура на основе собственных аналитических данных на территориях Венгрии, Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Нидерландов. "Министерство сельского хозяйства Венгрии 7 марта 2025 года уведомило Европейскую комиссию о регистрации вспышки ящура в стране. Болезнь зарегистрирована в округе Дьёр-Мошон-Шопрон в Кисбайце недалеко от венгерско-словацкой границы в молочном хозяйстве", - говорится в сообщении. Аграрное ведомство Германии официально 9 января 2025 года уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура у буйволов в стране. Россельхознадзор считает, что одной из причин появления ящура является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза. В связи с этим Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура и транзит ее по всей территории РФ.
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россельхознадзор, венгрия, ес
Россельхознадзор, ВЕНГРИЯ, ЕС
Прогноз Россельхознадзора о новой вспышке ящура в ЕС подтвердился
Россельхознадзор: минсельхоз Венгрии подтвердил вспышку ящура
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Венгрии подтвердило вспышку ящура и уведомило об этом Европейскую комиссию, сообщает Россельхознадзор.
В январе Россельхознадзор прогнозировал распространение ящура на основе собственных аналитических данных на территориях Венгрии, Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Нидерландов.
"Министерство сельского хозяйства Венгрии 7 марта 2025 года уведомило Европейскую комиссию о регистрации вспышки ящура в стране. Болезнь зарегистрирована в округе Дьёр-Мошон-Шопрон в Кисбайце недалеко от венгерско-словацкой границы в молочном хозяйстве", - говорится в сообщении.
Аграрное ведомство Германии официально 9 января 2025 года уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура у буйволов в стране. Россельхознадзор считает, что одной из причин появления ящура является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза.
В связи с этим Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура и транзит ее по всей территории РФ.
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