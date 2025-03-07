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Эксперты дали прогноз по рынку акций и рублю на следующую неделю

Эксперты дали прогноз по рынку акций и рублю на следующую неделю - 07.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты дали прогноз по рынку акций и рублю на следующую неделю

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T22:51+0300

2025-03-07T22:51+0300

2025-03-07T22:51+0300

экономика

российский рынок акций

рубль

прогноз

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 3,6% - до 3280 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю повысится в пределах 1 доллара - до 71 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется около 1,085 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 14 копеек - до 12,27 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, поднимется на 29 копеек - до 89,43 рубля, евро - на 37 копеек, до 97,23 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "На следующей неделе важно будет последить за динамикой цен на нефть, которые на уходящей неделе упали, и цена Brent теперь находится ниже знакового уровня в 70 долларов за баррель. Ежемесячный доклад ОПЕК, который должен быть обнародован 12 марта, может негативно повлиять на котировки нефти, так как и ОПЕК, и страны-участницы ОПЕК+ пока полны решимости увеличивать добычу", - заявила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Российский фондовый рынок на следующей неделе продолжит ждать геополитических новостей, в частности, с переговоров делегатов США и Украины, которые пройдут 11 марта в Саудовской Аравии…. В то же время становится очевидно, что камнем преткновения в украинском конфликте становится позиция Европы, которая может мешать как снятию санкций, так и урегулированию конфликта в целом и спровоцировать возвращение к продажам в РФ", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Она отметила также, что на корпоративном фронте компании активизируются с дивидендными рекомендациями по итогам 2024 года, в частности, на следующую неделю назначены советы директоров "Полюса", "Новатэка" и "Яндекса", а "Диасофт" проведет собрание акционеров по выплатам. В понедельник совет директоров "Полюса" обсудит дивиденды за 2024 года, "Диасофт" проведет повторное годовое общее собрание акционеров (ГОСА), где также будет рассмотрен дивидендный вопрос. На следующий день эту же тему обсудят советы директоров "Новатэка" и "Яндекса", а Henderson представит данные по выручке за февраль, добавляет Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". В целом, по его словам, "на российском рынке новостей в предстоящую неделю ожидается немного". "В ближайшую неделю динамика российского фондового рынка продолжит определяться геополитическими событиями. Недавние переговоры между президентами США и России, а также последующая встреча делегаций в Эр-Рияде, которая состоится на следующей неделе, направленные на восстановление двусторонних отношений, привели к росту оптимизма на рынках", - отметил Кирилл Климентьев из компании "Цифра брокер". "Глобальный рынок на предстоящей неделе продолжит отыгрывать события вокруг "торговых войн", но особое внимание инвесторы также обратят на февральскую ценовую статистику из США. Данные дадут сигналы о возможных исходах заседания ФРС 19 марта, но цифры еще полноценно не отразят в себе последствия введенных тарифов. В целом в текущих условиях повышенной геополитической неопределенности снижение фондовых индексов США, вероятно, продолжится, хоть и более низкими темпами", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санки-Петербург". РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ На валютном рынке рубль находится в стадии сдержанной нисходящей коррекции к основным валютам и также ждет геополитических новостей, отмечает Кожухова. "Продажи в российской валюте могут ускориться при росте юаня выше отметки 12,35 рубля, доллара - выше 90,5 рубля, а евро – выше 98 рублей", - оценивает она. Эйфория в отношении скорого мирного урегулирования в геополитической повестке ослабла, позволив курсу юаня вернуться в диапазон 12-12,5 рубля, замечает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Полагаем, что этот диапазон сохранит свою актуальность и на следующей неделе. Риски новой волны отката валютных курсов сохраняются", - добавляет он. Для рубля грядущая неделя может быть нейтральной, и в отсутствии особых сюрпризов с геополитической стороны курс может двигаться в диапазоне 12,1-12,4 рубля за юань, считает Григорьев. Иностранные валюты в краткосрочной перспективе могут еще немного подорожать: доллар ожидается немного над 90 рублями, евро может выйти к 98 рублям, а юань – достичь 12,5-12,6 рубля, это базовые ожидания, говорит Шепелев. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ В целом индекс Мосбиржи, по словам Шепелева, в связи с ухудшившимися перспективами скорой деэскалации способен пока задержаться у 3200-3300 пунктов. "Уходящая неделя выдалась неоднозначной, индекс Мосбиржи в основном курсировал чуть выше 3200 пунктов. На геополитическом фронте позитивные сигналы сменялись негативными", – отметил он. Обнадеживающие сигналы могут способствовать движению индексов Мосбиржи и РТС в район годовых максимумов 3371 пункт и 1216 пунктов соответственно, считает Кожухова. Рынки близки к достижению ближайших технических целей наблюдающегося движения – до них остаются считанные проценты. Это может означать скорое начало фиксации прибыли, отметил Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Мы склонны оценивать как более вероятный выход индекса Мосбиржи из текущей консолидации в направлении района 3500 пунктов. Так как нормализация геополитической ситуации снизит и инфляционные риски, считаем, что отыгрывать этот сценарий по-прежнему имеет смысл в акциях компаний – бенефициарах смягчения санкций, в первую очередь, финансовых", - добавляет Локтюхов.

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российский рынок акций, рубль, прогноз