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Минсельхоз готов ввести нетарифные меры на рынке зерна

Минсельхоз готов ввести нетарифные меры на рынке зерна - 07.03.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз готов ввести нетарифные меры на рынке зерна

Минсельхоз России готов оперативно ввести дополнительные нетарифные меры регулирования зернового рынка, если урожай в стране в текущем году окажется ниже... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T11:06+0300

2025-03-07T11:06+0300

2025-03-07T11:06+0300

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сельское хозяйство

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Минсельхоз России готов оперативно ввести дополнительные нетарифные меры регулирования зернового рынка, если урожай в стране в текущем году окажется ниже ожидаемого, заявило министерство. В министерстве отметили, что во второй половине сезона традиционно действует квота на экспорт пшеницы, объем которой скорректирован с учетом урожая 2024 года. При этом, в случае неблагоприятных погодных условий, которые могут повлиять на снижение производства зерна в текущем году, Минсельхоз рассмотрит возможность введения дополнительных нетарифных мер регулирования.Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что урожай зерна 2024 года вошел в пятерку лучших за всю историю страны, что позволяет с уверенностью обеспечивать потребности перерабатывающих предприятий, в том числе в продовольственной пшенице.Интервенции зерна рассматриваются министерством как эффективный инструмент для поддержания стабильных цен на рынке зерна и продуктов его переработки. Запасы государственного фонда позволяют реализовывать зерно по приемлемым ценам мукомольным и хлебопекарным предприятиям. При этом, по данным министерства, стоимость пшеничной муки у производителей за последний месяц снизилась на 0,5%, достигнув 26,7 рубля за килограмм."Не думаю, что есть основания для серьезного роста внутренних цен на зерно… фонд - хороший индикатор состояния внутреннего рынка", - приводит Минсельхоз мнение председателя совета директоров агрокорпорации "БИО-ТОН" Эдуарда Зернина. В министерстве также ссылаются на оценку Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, основанную на данных Росстата. Согласно этой оценке, для производства всей отечественной муки в год требуется не более 13 миллионов тонн пшеницы, что значительно меньше урожая, собранного в 2024 году. Торги из государственного фонда позволяют влиять на внутренние цены в случае резких колебаний.Согласно данным Росстата, в 2024 году валовой урожай зерна в России составил 125,856 миллиона тонн, в том числе пшеницы - 82,588 миллиона тонн. Минсельхоз ожидает, что урожай в 2025 году превысит эти показатели.

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минсельхоз, росстат, сельское хозяйство