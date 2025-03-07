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Путин поздравил женщин-военнослужащих и членов семей бойцов СВО

Путин поздравил женщин-военнослужащих и членов семей бойцов СВО - 07.03.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил женщин-военнослужащих и членов семей бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим праздником 8 марта женщин-военнослужащих и членов семей бойцов специальной военной операции. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T00:00+0300

2025-03-07T00:00+0300

2025-03-07T00:00+0300

общество

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим праздником 8 марта женщин-военнослужащих и членов семей бойцов специальной военной операции. "Здесь сегодня вижу и женщин в военной форме. Это значит, что среди нас сегодня на нашей встрече есть и те, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Он поздравил всех присутствующих на встрече с наступающим праздником и назвал его добрым и радостным. "Он всегда у нас связан с весной, с обновлением", - добавил президент. Международный женский день 8 марта в этом году выпал на субботу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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