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Путин поздравил женщин-военнослужащих и членов семей бойцов СВО
Путин поздравил женщин-военнослужащих и членов семей бойцов СВО - 07.03.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил женщин-военнослужащих и членов семей бойцов СВО
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим праздником 8 марта женщин-военнослужащих и членов семей бойцов специальной военной операции. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T00:00+0300
2025-03-07T00:00+0300
2025-03-07T00:00+0300
общество
экономика
москва
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим праздником 8 марта женщин-военнослужащих и членов семей бойцов специальной военной операции.
"Здесь сегодня вижу и женщин в военной форме. Это значит, что среди нас сегодня на нашей встрече есть и те, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Он поздравил всех присутствующих на встрече с наступающим праздником и назвал его добрым и радостным.
"Он всегда у нас связан с весной, с обновлением", - добавил президент.
Международный женский день 8 марта в этом году выпал на субботу.
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общество , москва, владимир путин
Общество , Экономика, МОСКВА, Владимир Путин
Путин поздравил женщин-военнослужащих и членов семей бойцов СВО
Путин поздравил женщин-военнослужащих и членов семей бойцов СВО с 8 марта
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим праздником 8 марта женщин-военнослужащих и членов семей бойцов специальной военной операции.
"Здесь сегодня вижу и женщин в военной форме. Это значит, что среди нас сегодня на нашей встрече есть и те, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Он поздравил всех присутствующих на встрече с наступающим праздником и назвал его добрым и радостным.
"Он всегда у нас связан с весной, с обновлением", - добавил президент.
Международный женский день 8 марта в этом году выпал на субботу.