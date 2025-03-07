https://1prime.ru/20250307/rada-855562636.html
"Зеленского попытаются убрать физически". В Раде сделали жуткий прогноз
"Зеленского попытаются убрать физически". В Раде сделали жуткий прогноз - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Зеленского попытаются убрать физически". В Раде сделали жуткий прогноз
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая допустила возможность физического устранения Владимира Зеленского, заявив, что США могут готовить почву для его... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T11:54+0300
2025-03-07T11:54+0300
2025-03-07T11:54+0300
политика
украина
владимир зеленский
дональд трамп
facebook
politico
рада
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_19bdf295bf07fe00859d8ada64ec8ba7.jpg
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая допустила возможность физического устранения Владимира Зеленского, заявив, что США могут готовить почву для его замены на более уступчивую фигуру."Готовят почву для замены Зеленского на более сговорчивую фигуру для капитуляции… Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически", - написала Безуглая в своем Telegram-канале, также выразив сомнения в том, что Украина может рассчитывать на помощь США в ближайшие годы.Украинский политолог Юрий Романенко также рассматривает вариант устранения Зеленского, если он не согласится на условия президента США Дональда Трампа об уходе из власти. По его мнению, Зеленский может либо покинуть страну, как Виктор Янукович, либо повторить судьбу Сальвадора Альенде. Романенко полагает, что Трамп планирует "кадровое чудо" для Украины, оказывая давление на окружение действующей власти.Романенко написал в Facebook*, что американцы могут заставить "5-6 эффективных менеджеров" переформатировать коалицию в Верховной раде, используя компромат о коррупции.Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20250307/foto-855560499.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_f0b558c8e202ea7ba439a34f411287b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, дональд трамп, facebook, politico, рада, сша
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Facebook, Politico, Рада, США
"Зеленского попытаются убрать физически". В Раде сделали жуткий прогноз
Депутат Рады допустила, что США могут физически устранить Зеленского
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая допустила возможность физического устранения Владимира Зеленского, заявив, что США могут готовить почву для его замены на более уступчивую фигуру.
"Готовят почву для замены Зеленского на более сговорчивую фигуру для капитуляции… Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически", - написала Безуглая в своем Telegram-канале, также выразив сомнения в том, что Украина может рассчитывать на помощь США в ближайшие годы.
Украинский политолог Юрий Романенко также рассматривает вариант устранения Зеленского, если он не согласится на условия президента США Дональда Трампа об уходе из власти. По его мнению, Зеленский может либо покинуть страну, как Виктор Янукович, либо повторить судьбу Сальвадора Альенде. Романенко полагает, что Трамп планирует "кадровое чудо" для Украины, оказывая давление на окружение действующей власти.
Романенко написал в Facebook*, что американцы могут заставить "5-6 эффективных менеджеров" переформатировать коалицию в Верховной раде, используя компромат о коррупции.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В Госдуме предостерегли западных политиков от совместных фото с Зеленским