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В РАНХиГС назвали средний размер социальной пенсии - 07.03.2025, ПРАЙМ
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В РАНХиГС назвали средний размер социальной пенсии
В РАНХиГС назвали средний размер социальной пенсии - 07.03.2025, ПРАЙМ
В РАНХиГС назвали средний размер социальной пенсии
Средний размер социальной пенсии в России после индексации на 14,75% с 1 апреля этого года составит 15,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T03:01+0300
2025-03-07T08:08+0300
экономика
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии в России после индексации на 14,75% с 1 апреля этого года составит 15,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. "В соответствии с законодательством РФ с 1 апреля традиционно будут проиндексированы социальные пенсии (на 14,75% - ред.)... С 1 апреля 2025 года средний размер социальных пенсий в РФ составит 15 505 рублей, что практически соответствует установленному федеральному прожиточному уровню пенсионера в 2025 году (15 250 рублей)", - сказала Солодовникова. Она отметила, что получателями такого вида пенсии могут быть россияне, не наработавшие право на получение любого другого вида пенсии (страховая, по выслуге лет и других). В таком случае пенсия назначается на пять лет позже общеустановленного срока в 65 и 70 лет соответственно для женщин и мужчин. Социальные пенсии также получают по инвалидности или по случаю потери кормильца. "Индексация также коснется получателей пенсий в соответствии с ФЗ-166, это такие категории, как ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф и ряд других. Общее количество получателей таких пенсий примерно 700 тысяч человек", - добавила эксперт.
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общество , рф, москва, ранхигс
Экономика, Общество , РФ, МОСКВА, РАНХиГС
03:01 07.03.2025 (обновлено: 08:08 07.03.2025)
 
В РАНХиГС назвали средний размер социальной пенсии

Солодовникова: средний размер социальной пенсии с 1 апреля составит 15,5 тысячи рублей

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии в России после индексации на 14,75% с 1 апреля этого года составит 15,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
"В соответствии с законодательством РФ с 1 апреля традиционно будут проиндексированы социальные пенсии (на 14,75% - ред.)... С 1 апреля 2025 года средний размер социальных пенсий в РФ составит 15 505 рублей, что практически соответствует установленному федеральному прожиточному уровню пенсионера в 2025 году (15 250 рублей)", - сказала Солодовникова.
Она отметила, что получателями такого вида пенсии могут быть россияне, не наработавшие право на получение любого другого вида пенсии (страховая, по выслуге лет и других). В таком случае пенсия назначается на пять лет позже общеустановленного срока в 65 и 70 лет соответственно для женщин и мужчин. Социальные пенсии также получают по инвалидности или по случаю потери кормильца.
"Индексация также коснется получателей пенсий в соответствии с ФЗ-166, это такие категории, как ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф и ряд других. Общее количество получателей таких пенсий примерно 700 тысяч человек", - добавила эксперт.
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