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ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО - 07.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО
ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО - 07.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО
Три субъекта Северо-Кавказского федерального округа - республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская республика, - а также один субъект из Сибирского федерального... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T14:17+0300
2025-03-07T14:17+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Три субъекта Северо-Кавказского федерального округа - республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская республика, - а также один субъект из Сибирского федерального округа - Новосибирская область - по-прежнему входят в число регионов с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО, следует из обзора Банка России "Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО". ЦБ РФ на регулярной основе проводит региональный мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ и федеральных округах. В процессе мониторинга анализируются сведения о деятельности страховых организаций и осуществляется риск-профилирование регионов по значениям и динамике изменения показателей, которые отражают риски проявления неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями). "По данным за скользящий год, на 1 января 2025 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены 4 субъекта РФ (на 1 меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 января 2024 года). В "красной" зоне остались 3 субъекта Северо-Кавказского федерального округа - республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика, а также 1 субъект из Сибирского федерального округа - Новосибирская область", - говорится в обзоре. На начало октября ЦБ называл эти же регионы. Вблизи "красной" зоны находятся Ульяновская и Липецкая области, Хабаровский и Приморский края, Карачаево-Черкесская Республика. По итогам скользящего года из "красной" зоны в "желтую" перешла Карачаево-Черкесская Республика. Из "желтой" зоны в "зеленую" перешли республики Хакасия и Адыгея, Амурская и Сахалинская области. Вместе с тем из "зеленой" зоны в "желтую" переместились республики Татарстан и Калмыкия, Смоленская, Челябинская и Костромская области, отмечается там же. Снижение уровня рисков недобросовестных действий зафиксировано в республиках Хакасия и Крым, в Севастополе, Кабардино-Балкарской Республике, Ленинградской, Амурской, Томской, Курганской и Сахалинской областях, в Краснодарском крае, сообщает ЦБ. "Требует определенного внимания негативная динамика рисков недобросовестных действий в республиках Калмыкия, Татарстан и Ингушетия, в Липецкой, Ульяновской, Новосибирской, Смоленской, Челябинской и Костромской областях, в первую очередь за счет повышенных значений индикатора выборки по признаку "неоднократности" убытков", - обращает внимание регулятор.
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финансы, банки, осаго
Банк России, Финансы, Банки, ОСАГО
14:17 07.03.2025
 
ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

ЦБ назвал 4 региона с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО на начало января

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Три субъекта Северо-Кавказского федерального округа - республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская республика, - а также один субъект из Сибирского федерального округа - Новосибирская область - по-прежнему входят в число регионов с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО, следует из обзора Банка России "Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО".
ЦБ РФ на регулярной основе проводит региональный мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ и федеральных округах. В процессе мониторинга анализируются сведения о деятельности страховых организаций и осуществляется риск-профилирование регионов по значениям и динамике изменения показателей, которые отражают риски проявления неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями).
"По данным за скользящий год, на 1 января 2025 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены 4 субъекта РФ (на 1 меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 января 2024 года). В "красной" зоне остались 3 субъекта Северо-Кавказского федерального округа - республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика, а также 1 субъект из Сибирского федерального округа - Новосибирская область", - говорится в обзоре. На начало октября ЦБ называл эти же регионы.
Вблизи "красной" зоны находятся Ульяновская и Липецкая области, Хабаровский и Приморский края, Карачаево-Черкесская Республика. По итогам скользящего года из "красной" зоны в "желтую" перешла Карачаево-Черкесская Республика. Из "желтой" зоны в "зеленую" перешли республики Хакасия и Адыгея, Амурская и Сахалинская области. Вместе с тем из "зеленой" зоны в "желтую" переместились республики Татарстан и Калмыкия, Смоленская, Челябинская и Костромская области, отмечается там же.
Снижение уровня рисков недобросовестных действий зафиксировано в республиках Хакасия и Крым, в Севастополе, Кабардино-Балкарской Республике, Ленинградской, Амурской, Томской, Курганской и Сахалинской областях, в Краснодарском крае, сообщает ЦБ.
"Требует определенного внимания негативная динамика рисков недобросовестных действий в республиках Калмыкия, Татарстан и Ингушетия, в Липецкой, Ульяновской, Новосибирской, Смоленской, Челябинской и Костромской областях, в первую очередь за счет повышенных значений индикатора выборки по признаку "неоднократности" убытков", - обращает внимание регулятор.
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