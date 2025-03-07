Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" запустил самостоятельную регистрацию пассажиров с багажом - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250307/registratsiya-855566250.html
"Аэрофлот" запустил самостоятельную регистрацию пассажиров с багажом
"Аэрофлот" запустил самостоятельную регистрацию пассажиров с багажом - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запустил самостоятельную регистрацию пассажиров с багажом
Авиакомпания "Аэрофлот" совместно с аэропортом "Шереметьево" запустила стойки для самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, путешествующих по России,... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T13:16+0300
2025-03-07T13:16+0300
бизнес
россия
аэрофлот
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_0:272:3159:2048_1920x0_80_0_0_69c5d1be744731bbcd0fc9c29e94770d.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" совместно с аэропортом "Шереметьево" запустила стойки для самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, путешествующих по России, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот совместно с международным аэропортом "Шереметьево" запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом. На первоначальном этапе услуга доступна на внутренних рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", - сообщили в "Аэрофлоте", отметив, что речь идет о рейсах, выполняемыех под кодом SU. Новая услуга открывает возможность самостоятельно зарегистрировать багаж, не посещая зону Drop-off или классические стойки регистрации. Стойки самостоятельной регистрации багажа расположены в зоне вылета терминала B. Для сдачи багажа пассажиру необходимо ввести данные электронного билета, выбрать место и установить багаж на весы. После взвешивания чемодана можно распечатать посадочный талон и багажную бирку. Далее чемодан автоматически будет направлен по ленте в систему сортировки багажа аэропорта, разъяснила авиакомпания. Стойки оборудованы системой контроля соответствия размера и веса багажа установленным нормам. Если чемодан превышает норму, пассажиру необходимо обратиться на стойку регистрации для его оплаты, добавляется в сообщении. "В дальнейшем "Аэрофлот" и аэропорт "Шереметьево" планируют расширить новую услугу и на международные рейсы", - добавили в авиакомпании. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а вся группа в целом - 55,3 миллиона человек.
https://1prime.ru/20250303/turizm-855406748.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84a48694d7277ed37290c6129588e87c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
13:16 07.03.2025
 
"Аэрофлот" запустил самостоятельную регистрацию пассажиров с багажом

Стойки для самостоятельной регистрации с багажом появились в "Шереметьево"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкШереметьево
Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" совместно с аэропортом "Шереметьево" запустила стойки для самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, путешествующих по России, сообщила авиакомпания.
"Аэрофлот совместно с международным аэропортом "Шереметьево" запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом. На первоначальном этапе услуга доступна на внутренних рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", - сообщили в "Аэрофлоте", отметив, что речь идет о рейсах, выполняемыех под кодом SU. Новая услуга открывает возможность самостоятельно зарегистрировать багаж, не посещая зону Drop-off или классические стойки регистрации.
Стойки самостоятельной регистрации багажа расположены в зоне вылета терминала B. Для сдачи багажа пассажиру необходимо ввести данные электронного билета, выбрать место и установить багаж на весы. После взвешивания чемодана можно распечатать посадочный талон и багажную бирку. Далее чемодан автоматически будет направлен по ленте в систему сортировки багажа аэропорта, разъяснила авиакомпания.
Стойки оборудованы системой контроля соответствия размера и веса багажа установленным нормам. Если чемодан превышает норму, пассажиру необходимо обратиться на стойку регистрации для его оплаты, добавляется в сообщении.
"В дальнейшем "Аэрофлот" и аэропорт "Шереметьево" планируют расширить новую услугу и на международные рейсы", - добавили в авиакомпании.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а вся группа в целом - 55,3 миллиона человек.
Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2025
В России разработают нацстандарт по зеленому туризму
3 марта, 10:17
 
БизнесРОССИЯАэрофлотаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала