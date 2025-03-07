https://1prime.ru/20250307/registratsiya-855566250.html

"Аэрофлот" запустил самостоятельную регистрацию пассажиров с багажом

"Аэрофлот" запустил самостоятельную регистрацию пассажиров с багажом - 07.03.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" запустил самостоятельную регистрацию пассажиров с багажом

Авиакомпания "Аэрофлот" совместно с аэропортом "Шереметьево" запустила стойки для самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, путешествующих по России,... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T13:16+0300

2025-03-07T13:16+0300

2025-03-07T13:16+0300

бизнес

россия

аэрофлот

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_0:272:3159:2048_1920x0_80_0_0_69c5d1be744731bbcd0fc9c29e94770d.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" совместно с аэропортом "Шереметьево" запустила стойки для самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, путешествующих по России, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот совместно с международным аэропортом "Шереметьево" запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом. На первоначальном этапе услуга доступна на внутренних рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", - сообщили в "Аэрофлоте", отметив, что речь идет о рейсах, выполняемыех под кодом SU. Новая услуга открывает возможность самостоятельно зарегистрировать багаж, не посещая зону Drop-off или классические стойки регистрации. Стойки самостоятельной регистрации багажа расположены в зоне вылета терминала B. Для сдачи багажа пассажиру необходимо ввести данные электронного билета, выбрать место и установить багаж на весы. После взвешивания чемодана можно распечатать посадочный талон и багажную бирку. Далее чемодан автоматически будет направлен по ленте в систему сортировки багажа аэропорта, разъяснила авиакомпания. Стойки оборудованы системой контроля соответствия размера и веса багажа установленным нормам. Если чемодан превышает норму, пассажиру необходимо обратиться на стойку регистрации для его оплаты, добавляется в сообщении. "В дальнейшем "Аэрофлот" и аэропорт "Шереметьево" планируют расширить новую услугу и на международные рейсы", - добавили в авиакомпании. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а вся группа в целом - 55,3 миллиона человек.

https://1prime.ru/20250303/turizm-855406748.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэрофлот, аэропорт шереметьево