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ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России - 07.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России
ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России - 07.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России
Международные резервы России на начало дня 1 марта составили 632,355 миллиарда долларов против 620,764 миллиарда долларов на 1 февраля 2025 года, сообщил Банк... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T16:03+0300
2025-03-07T16:05+0300
банк россии
резервы
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 марта составили 632,355 миллиарда долларов против 620,764 миллиарда долларов на 1 февраля 2025 года, сообщил Банк России.Таким образом, за февраль резервы выросли на 11,6 миллиарда долларов, или на 1,9%.
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резервы
Банк России, резервы
16:03 07.03.2025 (обновлено: 16:05 07.03.2025)
 
ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России

ЦБ: международные резервы России на 1 марта составили 632,4 миллиарда долларов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 марта составили 632,355 миллиарда долларов против 620,764 миллиарда долларов на 1 февраля 2025 года, сообщил Банк России.
Таким образом, за февраль резервы выросли на 11,6 миллиарда долларов, или на 1,9%.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
ЦБ 6 марта продал на внутреннем рынке юани на 5,6 миллиарда рублей
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