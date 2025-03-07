https://1prime.ru/20250307/rezervy-855572645.html
ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России
ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России - 07.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России
Международные резервы России на начало дня 1 марта составили 632,355 миллиарда долларов против 620,764 миллиарда долларов на 1 февраля 2025 года, сообщил Банк... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T16:03+0300
2025-03-07T16:03+0300
2025-03-07T16:05+0300
банк россии
резервы
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 марта составили 632,355 миллиарда долларов против 620,764 миллиарда долларов на 1 февраля 2025 года, сообщил Банк России.Таким образом, за февраль резервы выросли на 11,6 миллиарда долларов, или на 1,9%.
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резервы
ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы России на 1 марта составили 632,4 миллиарда долларов
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 марта составили 632,355 миллиарда долларов против 620,764 миллиарда долларов на 1 февраля 2025 года, сообщил Банк России.
Таким образом, за февраль резервы выросли на 11,6 миллиарда долларов, или на 1,9%.
ЦБ 6 марта продал на внутреннем рынке юани на 5,6 миллиарда рублей