https://1prime.ru/20250307/rezervy-855572645.html

ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России

ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России - 07.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России

Международные резервы России на начало дня 1 марта составили 632,355 миллиарда долларов против 620,764 миллиарда долларов на 1 февраля 2025 года, сообщил Банк... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T16:03+0300

2025-03-07T16:03+0300

2025-03-07T16:05+0300

банк россии

резервы

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 марта составили 632,355 миллиарда долларов против 620,764 миллиарда долларов на 1 февраля 2025 года, сообщил Банк России.Таким образом, за февраль резервы выросли на 11,6 миллиарда долларов, или на 1,9%.

https://1prime.ru/20250307/tsb-855564809.html

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резервы