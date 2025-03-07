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В России в январе снизилась выдача новых и подержанных автомобилей

В России в январе снизилась выдача новых и подержанных автомобилей - 07.03.2025, ПРАЙМ

В России в январе снизилась выдача новых и подержанных автомобилей

Выдача новых и подержанных легковых и коммерческих автомобилей в лизинг в РФ в январе 2025 года сократилась на 22,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T03:31+0300

2025-03-07T03:31+0300

2025-03-07T03:31+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Выдача новых и подержанных легковых и коммерческих автомобилей в лизинг в РФ в январе 2025 года сократилась на 22,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 17 тысяч единиц, при этом лизинг подержанного транспорта продемонстрировал рост на 12%, следует из совместного исследования "Газпромбанк Автолизинга" и маркетингового агентства НАПИ, с которым ознакомилось РИА Новости. "По итогам первого месяца 2025 года выдача в лизинг новых и подержанных легковых и коммерческих автомобилей в совокупности сократилась на 22,1% по сравнению с январем прошлого года... При этом на фоне серьезного падения лизинга новой техники (-30%) лизинг подержанного транспорта демонстрирует неплохой рост (+12%)", - говорится в сообщении. Уточняется, что лизинг новых легковых машин в январе упал на 20,1%, а в б/у сегменте наблюдается рост на 17%. Аналогичные тренды были отмечены и в грузовой отрасли. Снижение выдачи в лизинг новых грузовых автомобилей составило в январе 52,3%, тогда как лизинг подержанных грузовиков вырос на 12%. "Приобретение бывших в эксплуатации транспортных средств – это разумный выбор в текущих экономических реалиях. Цены на подержанную технику гораздо более привлекательны, а срок окупаемости при использовании в коммерческой деятельности гораздо быстрее. Кроме этого, лизинговые компании активно реализуют собственные стоки изъятой и возвращенной лизинговой техники, предлагая достаточно интересные условия на подобные лоты", - комментирует результаты исследования директор департамента продаж "Газпромбанк Автолизинг" Николай Фомин. В абсолютных цифрах в январе было выдано в лизинг 17 тысяч новых и подержанных автомобилей (-22,1%), из которых 8,6 тысячи штук - легковые (-14,3%). Грузовиков в январе было выдано 3,6 тысячи штук (-38,6%), а легких коммерческих автомобилей - 2,8 тысячи штук (-2,1%). Рост наблюдается только в сегменте автобусов, выдача которых составила всего 500 штук (+53,3%). "Максимальное падение в сегменте грузовых автомобилей и прицепов вполне логично в текущих рыночных условиях и связано с общим снижением этих рынков вслед за успешными 2023-2024 годами. С одной стороны, произошло масштабное обновление автопарков и насыщение данными видами техники. С другой стороны, дорогое заемное финансирование привело к стагнации или спаду бизнеса многих компаний, соответственно, снизилась и потребность в грузовом автотранспорте", - приводятся в сообщении слова директора НАПИ Татьяны Арбаджи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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