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В России снизилась средняя сумма лимитов по кредитным картам - 07.03.2025, ПРАЙМ
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В России снизилась средняя сумма лимитов по кредитным картам
В России снизилась средняя сумма лимитов по кредитным картам - 07.03.2025, ПРАЙМ
В России снизилась средняя сумма лимитов по кредитным картам
Средняя сумма лимитов по кредитным картам в России в феврале этого года снизилась более чем на 13% по сравнению с декабрем прошлого, до 89 тысяч рублей,... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T06:17+0300
2025-03-07T06:17+0300
финансы
банки
экономика
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Средняя сумма лимитов по кредитным картам в России в феврале этого года снизилась более чем на 13% по сравнению с декабрем прошлого, до 89 тысяч рублей, говорится в исследовании финтех-компании "Баланс-Платформа", которым она поделились с РИА Новости. "В феврале 2025 года средняя сумма лимитов по кредитным картам в России снизилась до 88 935 рублей, или более чем на 13%, если сравнивать с декабрем 2024 года", - говорится в тексте исследования. При этом аналитики компании отметили существенное сокращение объемов выдач новых кредитных карт в феврале - более чем на 40%, если сравнивать с последним месяцем прошлого года. Больше всего новых кредитных карт получала молодежь в возрасте 18-24 лет - на них пришлось 20,5% выдач, на людей в возрасте 25-34 лет и 35-40 лет пришлось по более чем 19% новых "кредиток". Чуть меньше, более 18%, пришлось на людей среднего возраста, от 45 до 54 лет. А более старшие поколения меньше всех оформляли новые кредитные карты. На возрастную категорию от 55 до 64 лет пришлось более 14%, а на людей старше 65 лет - только от 8%.
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финансы, банки
Финансы, Банки, Экономика
06:17 07.03.2025
 
В России снизилась средняя сумма лимитов по кредитным картам

"Баланс-Платформа": средняя сумма лимитов по кредитным картам в феврале упала на 13%

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Средняя сумма лимитов по кредитным картам в России в феврале этого года снизилась более чем на 13% по сравнению с декабрем прошлого, до 89 тысяч рублей, говорится в исследовании финтех-компании "Баланс-Платформа", которым она поделились с РИА Новости.
"В феврале 2025 года средняя сумма лимитов по кредитным картам в России снизилась до 88 935 рублей, или более чем на 13%, если сравнивать с декабрем 2024 года", - говорится в тексте исследования.
При этом аналитики компании отметили существенное сокращение объемов выдач новых кредитных карт в феврале - более чем на 40%, если сравнивать с последним месяцем прошлого года.
Больше всего новых кредитных карт получала молодежь в возрасте 18-24 лет - на них пришлось 20,5% выдач, на людей в возрасте 25-34 лет и 35-40 лет пришлось по более чем 19% новых "кредиток". Чуть меньше, более 18%, пришлось на людей среднего возраста, от 45 до 54 лет.
А более старшие поколения меньше всех оформляли новые кредитные карты. На возрастную категорию от 55 до 64 лет пришлось более 14%, а на людей старше 65 лет - только от 8%.
 
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