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В России снизилась средняя сумма лимитов по кредитным картам

В России снизилась средняя сумма лимитов по кредитным картам - 07.03.2025, ПРАЙМ

В России снизилась средняя сумма лимитов по кредитным картам

Средняя сумма лимитов по кредитным картам в России в феврале этого года снизилась более чем на 13% по сравнению с декабрем прошлого, до 89 тысяч рублей,... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T06:17+0300

2025-03-07T06:17+0300

2025-03-07T06:17+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Средняя сумма лимитов по кредитным картам в России в феврале этого года снизилась более чем на 13% по сравнению с декабрем прошлого, до 89 тысяч рублей, говорится в исследовании финтех-компании "Баланс-Платформа", которым она поделились с РИА Новости. "В феврале 2025 года средняя сумма лимитов по кредитным картам в России снизилась до 88 935 рублей, или более чем на 13%, если сравнивать с декабрем 2024 года", - говорится в тексте исследования. При этом аналитики компании отметили существенное сокращение объемов выдач новых кредитных карт в феврале - более чем на 40%, если сравнивать с последним месяцем прошлого года. Больше всего новых кредитных карт получала молодежь в возрасте 18-24 лет - на них пришлось 20,5% выдач, на людей в возрасте 25-34 лет и 35-40 лет пришлось по более чем 19% новых "кредиток". Чуть меньше, более 18%, пришлось на людей среднего возраста, от 45 до 54 лет. А более старшие поколения меньше всех оформляли новые кредитные карты. На возрастную категорию от 55 до 64 лет пришлось более 14%, а на людей старше 65 лет - только от 8%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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