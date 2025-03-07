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Россияне стали чаще покупать технику для ухода за собой - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще покупать технику для ухода за собой
Россияне стали чаще покупать технику для ухода за собой - 07.03.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать технику для ухода за собой
Россияне в преддверии 8 марта стали чаще покупать технику для ухода за собой, электронику и одежду - спрос на них вырос более чем в 1,5 раза, посчитали... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T06:35+0300
2025-03-07T06:35+0300
бизнес
россия
samsung
яндекс маркет
яндекс.маркет
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россияне в преддверии 8 марта стали чаще покупать технику для ухода за собой, электронику и одежду - спрос на них вырос более чем в 1,5 раза, посчитали аналитики "Яндекс Маркета". Данные исследования есть у РИА Новости. "Больше всего в предпраздничный период выросли продажи техники для ухода за собой (в 1,7 раза), электроники (в 1,6 раза), одежды (в 1,5 раза)", - сообщили в "Яндекс Маркете" на основании исследования собственных данных платформы. Отмечается, что самым популярным товаром в категории "Техника для красоты" стал фен-щетка с ионизацией от Tuvio — его покупали в 10 раз чаще, чем фен-щетку Dyson и другие похожие устройства. Что касается смартфонов, пользователи чаще всего заказывали устройства брендов Honor, Apple и Samsung, а умные часы и браслеты — от Realme, Huawei и Samsung. Из одежды популярными стали товары брендов Befree, Zarina и Gloria Jeans, а также Nike, Adidas и Puma. Аналитики маркетплейса также проанализировали вишлисты россиян, созданные в преддверии 8 марта. Самыми популярными товарами в подборках стали одежда и аксессуары, парфюмерия и косметика, техника для красоты и товары для дома. "С декабря 2024 года покупатели создали на "Маркете" более миллиона подборок товаров. Перед 8 марта россияне чаще всего добавляли в списки наборы банных полотенец, умные светодиодные подсветки и лампы, складные столики-подносы, бытовую смарт-технику, а также товары для праздников. Самыми популярными в таких подборках товаров оказались бренды Xiaomi, Pragma, "Икеа", Kitfort, Moocie, Lego, Tuvio, "Яндекс", "Доляна" и Pasabahce", - отметили в компании.
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бизнес, россия, samsung, яндекс маркет, яндекс.маркет
Бизнес, РОССИЯ, Samsung, Яндекс Маркет, Яндекс.Маркет
06:35 07.03.2025
 
Россияне стали чаще покупать технику для ухода за собой

"Яндекс Маркет": россияне стали чаще покупать технику для ухода за собой и одежду

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россияне в преддверии 8 марта стали чаще покупать технику для ухода за собой, электронику и одежду - спрос на них вырос более чем в 1,5 раза, посчитали аналитики "Яндекс Маркета". Данные исследования есть у РИА Новости.
"Больше всего в предпраздничный период выросли продажи техники для ухода за собой (в 1,7 раза), электроники (в 1,6 раза), одежды (в 1,5 раза)", - сообщили в "Яндекс Маркете" на основании исследования собственных данных платформы.
Отмечается, что самым популярным товаром в категории "Техника для красоты" стал фен-щетка с ионизацией от Tuvio — его покупали в 10 раз чаще, чем фен-щетку Dyson и другие похожие устройства.
Что касается смартфонов, пользователи чаще всего заказывали устройства брендов Honor, Apple и Samsung, а умные часы и браслеты — от Realme, Huawei и Samsung. Из одежды популярными стали товары брендов Befree, Zarina и Gloria Jeans, а также Nike, Adidas и Puma.
Аналитики маркетплейса также проанализировали вишлисты россиян, созданные в преддверии 8 марта. Самыми популярными товарами в подборках стали одежда и аксессуары, парфюмерия и косметика, техника для красоты и товары для дома.
"С декабря 2024 года покупатели создали на "Маркете" более миллиона подборок товаров. Перед 8 марта россияне чаще всего добавляли в списки наборы банных полотенец, умные светодиодные подсветки и лампы, складные столики-подносы, бытовую смарт-технику, а также товары для праздников. Самыми популярными в таких подборках товаров оказались бренды Xiaomi, Pragma, "Икеа", Kitfort, Moocie, Lego, Tuvio, "Яндекс", "Доляна" и Pasabahce", - отметили в компании.
 
БизнесРОССИЯSamsungЯндекс МаркетЯндекс.Маркет
 
 
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