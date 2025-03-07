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Россиянки стали чаще выбирать подарки на 8 марта - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Россиянки стали чаще выбирать подарки на 8 марта
Россиянки стали чаще выбирать подарки на 8 марта - 07.03.2025, ПРАЙМ
Россиянки стали чаще выбирать подарки на 8 марта
Россиянки больше не хотят в качестве подарка на 8 марта косметику и сладости, они стали отдавать предпочтения бытовым гаджетам и палкам для скандинавской... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T04:46+0300
2025-03-07T04:46+0300
бизнес
экономика
общество
москва
рф
о'кей
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россиянки больше не хотят в качестве подарка на 8 марта косметику и сладости, они стали отдавать предпочтения бытовым гаджетам и палкам для скандинавской ходьбы, подсчитала для РИА Новости группа компаний "О'Кей". "Большинство опрошенных (67%) признались, что им наскучили классические подарки вроде букетов и коробок конфет. Вдобавок к цветам 42% предпочли бы получить бытовые гаджеты, которые облегчают повседневную жизнь - мультиварку (18%), робот-пылесос (15%), посудомоечную машину (9%) или другие устройства для дома", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,1 тысячи женщин из РФ. Кроме того, техника для персонального использования становится все более востребованной среди женского населения: каждая пятая хочет в подарок смартфон, планшет - 17%, умные часы - 14%, а беспроводные наушники желает каждая десятая. По подсчетам аналитиков, на втором месте расположились товары для активного образа жизни. Так, более четверти женщин хотели бы получить что-то связанное со спортом: палки для скандинавской ходьбы (12%), фитнес-браслет (9%) или абонемент в спортзал (6%). Отмечается, что женщины по-прежнему остаются хранительницами очага - на третьем месте по популярности домашняя утварь и товары для дома. Кухонные принадлежности хотят получить в подарок каждая десятая девушка из этой категории. Самыми желанными стали новые сковородки, сервиз и набор качественных ножей. При этом большинство считают самыми бесполезными подарками сувениры и мягкие игрушки. Косметика масс-маркет без учета индивидуальных предпочтений тоже не вызывает восторга.
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бизнес, общество , москва, рф, о'кей
Бизнес, Экономика, Общество , МОСКВА, РФ, О'Кей
04:46 07.03.2025
 
Россиянки стали чаще выбирать подарки на 8 марта

"О'Кей": россиянки больше не хотят в качестве подарка на 8 марта косметику и сладости

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россиянки больше не хотят в качестве подарка на 8 марта косметику и сладости, они стали отдавать предпочтения бытовым гаджетам и палкам для скандинавской ходьбы, подсчитала для РИА Новости группа компаний "О'Кей".
"Большинство опрошенных (67%) признались, что им наскучили классические подарки вроде букетов и коробок конфет. Вдобавок к цветам 42% предпочли бы получить бытовые гаджеты, которые облегчают повседневную жизнь - мультиварку (18%), робот-пылесос (15%), посудомоечную машину (9%) или другие устройства для дома", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,1 тысячи женщин из РФ.
Кроме того, техника для персонального использования становится все более востребованной среди женского населения: каждая пятая хочет в подарок смартфон, планшет - 17%, умные часы - 14%, а беспроводные наушники желает каждая десятая.
По подсчетам аналитиков, на втором месте расположились товары для активного образа жизни. Так, более четверти женщин хотели бы получить что-то связанное со спортом: палки для скандинавской ходьбы (12%), фитнес-браслет (9%) или абонемент в спортзал (6%).
Отмечается, что женщины по-прежнему остаются хранительницами очага - на третьем месте по популярности домашняя утварь и товары для дома. Кухонные принадлежности хотят получить в подарок каждая десятая девушка из этой категории. Самыми желанными стали новые сковородки, сервиз и набор качественных ножей.
При этом большинство считают самыми бесполезными подарками сувениры и мягкие игрушки. Косметика масс-маркет без учета индивидуальных предпочтений тоже не вызывает восторга.
 
ЭкономикаБизнесОбществоМОСКВАРФО'Кей
 
 
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