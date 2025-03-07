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Глава ЕК готова предоставить Украине привилегированный доступ к рынку ЕС
Глава ЕК готова предоставить Украине привилегированный доступ к рынку ЕС - 07.03.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК готова предоставить Украине привилегированный доступ к рынку ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова предложить Украине привилегированный доступ к единому рынку ЕС в контексте мирного урегулирования, сообщает... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T16:57+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова предложить Украине привилегированный доступ к единому рынку ЕС в контексте мирного урегулирования, сообщает британская газета Telegraph."Урсула фон дер Ляйен готова довести правила ЕС до "критической точки", чтобы предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку союза в рамках окончательного мирного соглашения", - сказано в публикации. Издание отмечает, что Брюссель будет определять, какие сектора экономики будут открыты для Украины, а какие останутся закрытыми.На саммите ЕС 14 декабря 2023 года было принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о возможном членстве в Евросоюзе. В июне 2022 года обе страны получили статус кандидатов в ЕС, при этом были установлены строгие условия для начала переговоров. В ЕС неоднократно признавали символический характер этого решения, направленного на поддержку Киева и Кишинева в их отношениях с Москвой.Статус страны-кандидата и начало переговоров не гарантируют вступление в ЕС и не накладывают обязательств на Брюссель. Получение статуса кандидата является началом длительного процесса. Турция имеет статус кандидата с 1999 года, а переговоры о членстве ведет с 2005 года. Северная Македония является кандидатом с 2005 года, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней страной, вступившей в ЕС, была Хорватия в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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Политика, УКРАИНА, Киев, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, Мировая экономика
Глава ЕК готова предоставить Украине привилегированный доступ к рынку ЕС
Telegraph: глава ЕК рассматривает привилегированный доступ Украины к единому рынку ЕС
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова предложить Украине привилегированный доступ к единому рынку ЕС в контексте мирного урегулирования, сообщает британская газета Telegraph.
"Урсула фон дер Ляйен готова довести правила ЕС до "критической точки", чтобы предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку союза в рамках окончательного мирного соглашения", - сказано в публикации.
Издание отмечает, что Брюссель будет определять, какие сектора экономики будут открыты для Украины, а какие останутся закрытыми.
На саммите ЕС 14 декабря 2023 года было принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о возможном членстве в Евросоюзе. В июне 2022 года обе страны получили статус кандидатов в ЕС, при этом были установлены строгие условия для начала переговоров. В ЕС неоднократно признавали символический характер этого решения, направленного на поддержку Киева и Кишинева в их отношениях с Москвой.
Статус страны-кандидата и начало переговоров не гарантируют вступление в ЕС и не накладывают обязательств на Брюссель. Получение статуса кандидата является началом длительного процесса. Турция имеет статус кандидата с 1999 года, а переговоры о членстве ведет с 2005 года. Северная Македония является кандидатом с 2005 года, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней страной, вступившей в ЕС, была Хорватия в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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