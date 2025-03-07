https://1prime.ru/20250307/rynok-855574888.html

Глава ЕК готова предоставить Украине привилегированный доступ к рынку ЕС

Глава ЕК готова предоставить Украине привилегированный доступ к рынку ЕС - 07.03.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК готова предоставить Украине привилегированный доступ к рынку ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова предложить Украине привилегированный доступ к единому рынку ЕС в контексте мирного урегулирования, сообщает... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T16:57+0300

2025-03-07T16:57+0300

2025-03-07T16:57+0300

политика

украина

киев

урсула фон дер ляйен

ес

ек

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/36/841323654_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_483965223046d32326ebe8e0537dfafb.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова предложить Украине привилегированный доступ к единому рынку ЕС в контексте мирного урегулирования, сообщает британская газета Telegraph."Урсула фон дер Ляйен готова довести правила ЕС до "критической точки", чтобы предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку союза в рамках окончательного мирного соглашения", - сказано в публикации. Издание отмечает, что Брюссель будет определять, какие сектора экономики будут открыты для Украины, а какие останутся закрытыми.На саммите ЕС 14 декабря 2023 года было принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о возможном членстве в Евросоюзе. В июне 2022 года обе страны получили статус кандидатов в ЕС, при этом были установлены строгие условия для начала переговоров. В ЕС неоднократно признавали символический характер этого решения, направленного на поддержку Киева и Кишинева в их отношениях с Москвой.Статус страны-кандидата и начало переговоров не гарантируют вступление в ЕС и не накладывают обязательств на Брюссель. Получение статуса кандидата является началом длительного процесса. Турция имеет статус кандидата с 1999 года, а переговоры о членстве ведет с 2005 года. Северная Македония является кандидатом с 2005 года, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней страной, вступившей в ЕС, была Хорватия в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://1prime.ru/20250306/gaz-855538647.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, урсула фон дер ляйен, ес, ек, мировая экономика