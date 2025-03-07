https://1prime.ru/20250307/rynok-855577062.html

Российский рынок акций резко перешел к снижению после заявлений Трампа

Российский рынок акций резко перешел к снижению после заявлений Трампа - 07.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций резко перешел к снижению после заявлений Трампа

Российский рынок акций, торговавшийся в течение дня в плюсе, резко перешел к снижению после заявлений президента США Дональда Трампа по антироссийским санкциям... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T17:32+0300

2025-03-07T17:32+0300

2025-03-07T17:42+0300

экономика

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad37585c46fbd1b698c643508b0d6c37.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций, торговавшийся в течение дня в плюсе, резко перешел к снижению после заявлений президента США Дональда Трампа по антироссийским санкциям и теряет 1%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 17.37 мск снижался на 1%, до 3175,57 пункта. В течение пятницы он максимально повышался до 3249 пунктов.Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций против РФ до достижения урегулирования по Украине, основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок