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Российский рынок акций резко перешел к снижению после заявлений Трампа - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций резко перешел к снижению после заявлений Трампа
Российский рынок акций резко перешел к снижению после заявлений Трампа - 07.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций резко перешел к снижению после заявлений Трампа
Российский рынок акций, торговавшийся в течение дня в плюсе, резко перешел к снижению после заявлений президента США Дональда Трампа по антироссийским санкциям... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T17:32+0300
2025-03-07T17:42+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций, торговавшийся в течение дня в плюсе, резко перешел к снижению после заявлений президента США Дональда Трампа по антироссийским санкциям и теряет 1%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 17.37 мск снижался на 1%, до 3175,57 пункта. В течение пятницы он максимально повышался до 3249 пунктов.Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций против РФ до достижения урегулирования по Украине, основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя.
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рынок
Экономика, Рынок
17:32 07.03.2025 (обновлено: 17:42 07.03.2025)
 
Российский рынок акций резко перешел к снижению после заявлений Трампа

Российский рынок акций теряет более 1% на заявлениях Трампа

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций, торговавшийся в течение дня в плюсе, резко перешел к снижению после заявлений президента США Дональда Трампа по антироссийским санкциям и теряет 1%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 17.37 мск снижался на 1%, до 3175,57 пункта. В течение пятницы он максимально повышался до 3249 пунктов.
Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций против РФ до достижения урегулирования по Украине, основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя.
 
ЭкономикаРынок
 
 
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