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РЖД отчитались о резком сокращении прибыли по РСБУ

РЖД отчитались о резком сокращении прибыли по РСБУ - 07.03.2025, ПРАЙМ

РЖД отчитались о резком сокращении прибыли по РСБУ

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2024 году снизилась на 88,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 13,9 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T15:13+0300

2025-03-07T15:13+0300

2025-03-07T15:13+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2024 году снизилась на 88,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 13,9 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. "Показатель EBITDA и чистая прибыль в 2024 году составили 846,7 миллиарда рублей и 13,9 миллиарда рублей соответственно. Суммарные доходы ОАО "РЖД" за 2024 год составили 2 834,4 миллиарда рублей, что выше уровня 2023 года на 8,6%", - говорится в сообщении РЖД. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2023 году составила 118,3 миллиарда рублей, показатель EBITDA - 736,9 миллиарда рублей. Таким образом, первый показатель сократился в 2024 году на 88,3%, второй – вырос на 14,9%. ОАО "РЖД" сохранило статус социально-ответственного работодателя, обязательства по коллективному договору за отчетный период полностью выполнены, заработная плата проиндексирована два раза (размер индексации за 2024 год составил 7,3%), повышен минимальный размер заработной платы. Кроме того, с 1 февраля 2025 года заработная плата работников была доиндексирована до фактического уровня индекса потребительских цен на товары и услуги согласно данным Росстата (109,5%). Суммарные активы РЖД за 2024 год выросли на 15,6% и составили по состоянию на 31 декабря 2024 года 10,4 триллиона рублей. Погрузка на сети РЖД в 2024 году снизилась на 4,1% по сравнению с предыдущим годом – до 1 миллиарда 181,4 миллиона тонн. Грузооборот в 2024 году снизился на 4,3% - до 2,524 триллиона тарифных тонно-километров, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - на 4,9%, до 3,113 триллиона тонно-километров. При этом по тарифному грузообороту в границах восточного полигона в 2024 году обеспечен исторический максимум. Перевозки контейнеров в 2024 году достигли исторически рекордного значения – 7,9 миллиона TEU (рост на 5,9%). Перевозки пассажиров на сети РЖД в 2024 году выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом и составили свыше 1 миллиарда 284,1 миллиона пассажиров. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ РЖД в сообщении к отчетности пишут, что в полном объеме выполнили обязательства перед федеральным, региональными и местными бюджетами, внебюджетными фондами по уплате налогов и сборов, страховых взносов за 2024 год. В 2024 году продолжена реализация проектов, направленных на обновление парка локомотивов, повышение пропускной и провозной способности и обеспечение безопасности железнодорожной инфраструктуры, включая реализацию приоритетных инфраструктурных проектов в рамках госпрограмм развития транспортной инфраструктуры. Инвестпрограмма РЖД в 2024 году реализована в рекордном объеме почти 1,5 триллиона рублей. Это самый высокий показатель по объему инвестиций в обновление и развитие основных фондов ОАО "РЖД" с момента создания компании. Результаты работы ОАО "РЖД" включают показатели деятельности более 50 филиалов и представительств компании и в значительной степени отражают ситуацию в российской экономике, учитывая тесную связь с работой крупнейших производителей продукции и товаров в стране.

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