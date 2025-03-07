Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД получили субсидии на грузоперевозки на 63,1 миллиарда рублей - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250307/rzhd-855576301.html
РЖД получили субсидии на грузоперевозки на 63,1 миллиарда рублей
РЖД получили субсидии на грузоперевозки на 63,1 миллиарда рублей - 07.03.2025, ПРАЙМ
РЖД получили субсидии на грузоперевозки на 63,1 миллиарда рублей
РЖД в феврале 2025 года получили субсидию на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до текущего года и связанных с грузоперевозками, на сумму... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T17:24+0300
2025-03-07T17:24+0300
бизнес
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de65d03203a3a4cfa3973b1b5235d940.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. РЖД в феврале 2025 года получили субсидию на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до текущего года и связанных с грузоперевозками, на сумму 63,1 миллиарда рублей, сообщает компания. "Государственное финансирование… В феврале 2025 года ОАО "РЖД" получило субсидию на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до 2025 года и связанных с грузовыми перевозками, в сумме 63 140 000 тысяч рублей", - говорится в отчете РЖД по РСБУ за 2024 год. Ранее о субсидии РЖД на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до 2025 года и связанных с грузовыми перевозками, на указанную выше сумму говорилось в документах федерального закона о госбюджете на 2025-2027 годы. РЖД также указывают в отчете, что в январе 2025 года завершена дополнительная эмиссия акций в уставный капитал дочерней компании на сумму 1,3 миллиарда рублей, погашен заем на сумму 5,2 миллиарда рублей, в том числе проценты - чуть более 1 миллиарда рублей. ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 года. Акции компании принадлежат Российской Федерации.
https://1prime.ru/20250307/rzhd-855570441.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a22708c9cb5266e459909898eb90dff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
17:24 07.03.2025
 
РЖД получили субсидии на грузоперевозки на 63,1 миллиарда рублей

РЖД получили 63,1 млрд рублей субсидий на компенсации в части грузоперевозок в феврале

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд РЖД
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. РЖД в феврале 2025 года получили субсидию на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до текущего года и связанных с грузоперевозками, на сумму 63,1 миллиарда рублей, сообщает компания.
"Государственное финансирование… В феврале 2025 года ОАО "РЖД" получило субсидию на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до 2025 года и связанных с грузовыми перевозками, в сумме 63 140 000 тысяч рублей", - говорится в отчете РЖД по РСБУ за 2024 год.
Ранее о субсидии РЖД на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до 2025 года и связанных с грузовыми перевозками, на указанную выше сумму говорилось в документах федерального закона о госбюджете на 2025-2027 годы.
РЖД также указывают в отчете, что в январе 2025 года завершена дополнительная эмиссия акций в уставный капитал дочерней компании на сумму 1,3 миллиарда рублей, погашен заем на сумму 5,2 миллиарда рублей, в том числе проценты - чуть более 1 миллиарда рублей.
ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 года. Акции компании принадлежат Российской Федерации.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
РЖД отчитались о резком сокращении прибыли по РСБУ
15:13
 
БизнесРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала