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РЖД получили субсидии на грузоперевозки на 63,1 миллиарда рублей

РЖД получили субсидии на грузоперевозки на 63,1 миллиарда рублей - 07.03.2025, ПРАЙМ

РЖД получили субсидии на грузоперевозки на 63,1 миллиарда рублей

РЖД в феврале 2025 года получили субсидию на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до текущего года и связанных с грузоперевозками, на сумму... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T17:24+0300

2025-03-07T17:24+0300

2025-03-07T17:24+0300

бизнес

ржд

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. РЖД в феврале 2025 года получили субсидию на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до текущего года и связанных с грузоперевозками, на сумму 63,1 миллиарда рублей, сообщает компания. "Государственное финансирование… В феврале 2025 года ОАО "РЖД" получило субсидию на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до 2025 года и связанных с грузовыми перевозками, в сумме 63 140 000 тысяч рублей", - говорится в отчете РЖД по РСБУ за 2024 год. Ранее о субсидии РЖД на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до 2025 года и связанных с грузовыми перевозками, на указанную выше сумму говорилось в документах федерального закона о госбюджете на 2025-2027 годы. РЖД также указывают в отчете, что в январе 2025 года завершена дополнительная эмиссия акций в уставный капитал дочерней компании на сумму 1,3 миллиарда рублей, погашен заем на сумму 5,2 миллиарда рублей, в том числе проценты - чуть более 1 миллиарда рублей. ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 года. Акции компании принадлежат Российской Федерации.

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бизнес, ржд