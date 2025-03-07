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"Гробовая тишина". СМИ рассказали о реакции на сложный вопрос на саммите ЕС
"Гробовая тишина". СМИ рассказали о реакции на сложный вопрос на саммите ЕС - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Гробовая тишина". СМИ рассказали о реакции на сложный вопрос на саммите ЕС
Участники саммита ЕС промолчали в ответ на вопрос, сможет ли Евросоюз заменить помощь Украине со стороны Соединенных Штатов, пишет издание Politico со ссылкой... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T14:54+0300
2025-03-07T14:54+0300
2025-03-07T14:54+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Участники саммита ЕС промолчали в ответ на вопрос, сможет ли Евросоюз заменить помощь Украине со стороны Соединенных Штатов, пишет издание Politico со ссылкой на источник. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, как сообщает газета, поднял этот вопрос в ходе встречи в Брюсселе в четверг, касаясь потенциальной замены американской военной поддержки Киеву."Ответом была гробовая тишина", - пишет Politico. Ранее Министерство обороны США сообщило о приостановке оказания помощи Украине. Советник президента США Майк Уолтц заявил о возможности возобновления военной помощи в случае прогресса в переговорах с украинской стороной.
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Политика, ЕС, Politico, УКРАИНА, Мировая экономика
"Гробовая тишина". СМИ рассказали о реакции на сложный вопрос на саммите ЕС
Politico: участники саммита ЕС промолчали в ответ на вопрос о поддержке Киева без США
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Участники саммита ЕС промолчали в ответ на вопрос, сможет ли Евросоюз заменить помощь Украине со стороны Соединенных Штатов, пишет издание Politico со ссылкой на источник.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, как сообщает газета, поднял этот вопрос в ходе встречи в Брюсселе в четверг, касаясь потенциальной замены американской военной поддержки Киеву.
"Ответом была гробовая тишина", - пишет Politico.
Ранее Министерство обороны США сообщило о приостановке оказания помощи Украине. Советник президента США Майк Уолтц заявил о возможности возобновления военной помощи в случае прогресса в переговорах с украинской стороной.
На саммите Евросоюза в Брюсселе заметили российский флаг, пишет Euractiv