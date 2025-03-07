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"Гробовая тишина". СМИ рассказали о реакции на сложный вопрос на саммите ЕС

"Гробовая тишина". СМИ рассказали о реакции на сложный вопрос на саммите ЕС - 07.03.2025, ПРАЙМ

"Гробовая тишина". СМИ рассказали о реакции на сложный вопрос на саммите ЕС

Участники саммита ЕС промолчали в ответ на вопрос, сможет ли Евросоюз заменить помощь Украине со стороны Соединенных Штатов, пишет издание Politico со ссылкой... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T14:54+0300

2025-03-07T14:54+0300

2025-03-07T14:54+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Участники саммита ЕС промолчали в ответ на вопрос, сможет ли Евросоюз заменить помощь Украине со стороны Соединенных Штатов, пишет издание Politico со ссылкой на источник. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, как сообщает газета, поднял этот вопрос в ходе встречи в Брюсселе в четверг, касаясь потенциальной замены американской военной поддержки Киеву."Ответом была гробовая тишина", - пишет Politico. Ранее Министерство обороны США сообщило о приостановке оказания помощи Украине. Советник президента США Майк Уолтц заявил о возможности возобновления военной помощи в случае прогресса в переговорах с украинской стороной.

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