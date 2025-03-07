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"Огромная неопределенность". Фицо рассказал об атмосфере на саммите ЕС
"Огромная неопределенность". Фицо рассказал об атмосфере на саммите ЕС - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Огромная неопределенность". Фицо рассказал об атмосфере на саммите ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо охарактеризовал атмосферу саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг как "огромную неопределенность". | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T15:09+0300
2025-03-07T15:09+0300
2025-03-07T15:09+0300
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БРАТИСЛАВА, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо охарактеризовал атмосферу саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг как "огромную неопределенность"."Огромная неопределенность, огромная неопределенность", - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу.По словам Фицо, одной из тем обсуждения стали возможные гарантии безопасности для Украины в случае неучастия США в их обеспечении. Он также выразил опасения относительно варианта, при котором ЕС будет содержать украинскую армию в качестве гарантии безопасности. "Думаю, что каждый понимает, какая ситуация в военном плане, Украина эту войну проигрывает, это очевидно", - отметил политик. По его мнению, ЕС не может одновременно финансировать украинскую армию и развивать собственную обороноспособность.
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Политика, Брюссель, УКРАИНА, Роберт Фицо, ЕС
"Огромная неопределенность". Фицо рассказал об атмосфере на саммите ЕС
Премьер Словакии: на саммите ЕС царила "огромная неопределенность"
БРАТИСЛАВА, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо охарактеризовал атмосферу саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг как "огромную неопределенность".
"Огромная неопределенность, огромная неопределенность", - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу.
По словам Фицо, одной из тем обсуждения стали возможные гарантии безопасности для Украины в случае неучастия США в их обеспечении. Он также выразил опасения относительно варианта, при котором ЕС будет содержать украинскую армию в качестве гарантии безопасности.
"Думаю, что каждый понимает, какая ситуация в военном плане, Украина эту войну проигрывает, это очевидно", - отметил политик.
По его мнению, ЕС не может одновременно финансировать украинскую армию и развивать собственную обороноспособность.
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