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"Огромная неопределенность". Фицо рассказал об атмосфере на саммите ЕС

"Огромная неопределенность". Фицо рассказал об атмосфере на саммите ЕС - 07.03.2025, ПРАЙМ

"Огромная неопределенность". Фицо рассказал об атмосфере на саммите ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо охарактеризовал атмосферу саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг как "огромную неопределенность". | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T15:09+0300

2025-03-07T15:09+0300

2025-03-07T15:09+0300

политика

брюссель

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роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 7 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо охарактеризовал атмосферу саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг как "огромную неопределенность"."Огромная неопределенность, огромная неопределенность", - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу.По словам Фицо, одной из тем обсуждения стали возможные гарантии безопасности для Украины в случае неучастия США в их обеспечении. Он также выразил опасения относительно варианта, при котором ЕС будет содержать украинскую армию в качестве гарантии безопасности. "Думаю, что каждый понимает, какая ситуация в военном плане, Украина эту войну проигрывает, это очевидно", - отметил политик. По его мнению, ЕС не может одновременно финансировать украинскую армию и развивать собственную обороноспособность.

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брюссель, украина, роберт фицо, ес