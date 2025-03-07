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Торговая палата США готовит предложения по снятию санкций с России
Торговая палата США готовит предложения по снятию санкций с России - 07.03.2025, ПРАЙМ
Торговая палата США готовит предложения по снятию санкций с России
Американская торговая палата в России разрабатывает предложения для правительства США по смягчению антироссийских санкций, приоритетным направлением является... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T10:07+0300
2025-03-07T10:07+0300
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экономика
бизнес
американская торговая палата
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денис мантуров
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Американская торговая палата в России разрабатывает предложения для правительства США по смягчению антироссийских санкций, приоритетным направлением является снятие ограничений в сфере авиации, включая поставку запчастей и техническую поддержку самолетов. Об этом сообщил глава организации Роберт Эйджи."В первую очередь мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов", - рассказал Эйджи в интервью изданию РБК. По словам Эйджи, эта инициатива продиктована скорее гуманитарными соображениями, чем коммерческими интересами, поскольку от ограничений страдают обычные граждане."По авиационной безопасности мы объединяем свои усилия с Франко-российской торгово-промышленной палатой, для которой это также важно (как, наверное, и для всех). С коллегами мы запустили такую инициативу - Инициатива двух континентов - и в настоящее время формируем совместную позицию по данной проблеме", - добавил он. По его словам, вторая часть предлагаемых инициатив включает снятие запрета на инвестиции для американских компаний, заинтересованных в расширении производства в России.Третий блок предложений касается отмены санкций в отношении российских банков для решения проблемы трансграничных платежей, что позволит снизить стоимость ведения бизнеса для всех участников.Четвертым пунктом является отмена ограничений на поставку товаров, относящихся к предметам роскоши, включая косметику. Эйджи назвал данную санкцию "странной", так как она привела к потере доли рынка для американских компаний.Президент России Владимир Путин ранее заявлял о необходимости внимательного отношения к возможному возвращению иностранных компаний, чтобы не утратить приобретенный потенциал. Первый вице-премьер России Денис Мантуров отмечал, что российские власти будут допускать на рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна.
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бизнес, американская торговая палата, сша, денис мантуров
Экономика, Бизнес, Американская торговая палата, США, Денис Мантуров
Торговая палата США готовит предложения по снятию санкций с России
РБК: торговая палата США предлагает снять санкции с авиации и банков России
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Американская торговая палата в России разрабатывает предложения для правительства США по смягчению антироссийских санкций, приоритетным направлением является снятие ограничений в сфере авиации, включая поставку запчастей и техническую поддержку самолетов. Об этом сообщил глава организации Роберт Эйджи.
"В первую очередь мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов", - рассказал Эйджи в интервью изданию РБК
.
По словам Эйджи, эта инициатива продиктована скорее гуманитарными соображениями, чем коммерческими интересами, поскольку от ограничений страдают обычные граждане.
"По авиационной безопасности мы объединяем свои усилия с Франко-российской торгово-промышленной палатой, для которой это также важно (как, наверное, и для всех). С коллегами мы запустили такую инициативу - Инициатива двух континентов - и в настоящее время формируем совместную позицию по данной проблеме", - добавил он.
По его словам, вторая часть предлагаемых инициатив включает снятие запрета на инвестиции для американских компаний, заинтересованных в расширении производства в России.
Третий блок предложений касается отмены санкций в отношении российских банков для решения проблемы трансграничных платежей, что позволит снизить стоимость ведения бизнеса для всех участников.
Четвертым пунктом является отмена ограничений на поставку товаров, относящихся к предметам роскоши, включая косметику. Эйджи назвал данную санкцию "странной", так как она привела к потере доли рынка для американских компаний.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял о необходимости внимательного отношения к возможному возвращению иностранных компаний, чтобы не утратить приобретенный потенциал. Первый вице-премьер России Денис Мантуров отмечал, что российские власти будут допускать на рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна.
В Торговой палате США в России рассказали о возвращении компаний