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Торговая палата США готовит предложения по снятию санкций с России

Торговая палата США готовит предложения по снятию санкций с России - 07.03.2025, ПРАЙМ

Торговая палата США готовит предложения по снятию санкций с России

Американская торговая палата в России разрабатывает предложения для правительства США по смягчению антироссийских санкций, приоритетным направлением является... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T10:07+0300

2025-03-07T10:07+0300

2025-03-07T10:09+0300

экономика

бизнес

американская торговая палата

сша

денис мантуров

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Американская торговая палата в России разрабатывает предложения для правительства США по смягчению антироссийских санкций, приоритетным направлением является снятие ограничений в сфере авиации, включая поставку запчастей и техническую поддержку самолетов. Об этом сообщил глава организации Роберт Эйджи."В первую очередь мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов", - рассказал Эйджи в интервью изданию РБК. По словам Эйджи, эта инициатива продиктована скорее гуманитарными соображениями, чем коммерческими интересами, поскольку от ограничений страдают обычные граждане."По авиационной безопасности мы объединяем свои усилия с Франко-российской торгово-промышленной палатой, для которой это также важно (как, наверное, и для всех). С коллегами мы запустили такую инициативу - Инициатива двух континентов - и в настоящее время формируем совместную позицию по данной проблеме", - добавил он. По его словам, вторая часть предлагаемых инициатив включает снятие запрета на инвестиции для американских компаний, заинтересованных в расширении производства в России.Третий блок предложений касается отмены санкций в отношении российских банков для решения проблемы трансграничных платежей, что позволит снизить стоимость ведения бизнеса для всех участников.Четвертым пунктом является отмена ограничений на поставку товаров, относящихся к предметам роскоши, включая косметику. Эйджи назвал данную санкцию "странной", так как она привела к потере доли рынка для американских компаний.Президент России Владимир Путин ранее заявлял о необходимости внимательного отношения к возможному возвращению иностранных компаний, чтобы не утратить приобретенный потенциал. Первый вице-премьер России Денис Мантуров отмечал, что российские власти будут допускать на рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна.

https://1prime.ru/20250307/kompanii-855558976.html

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бизнес, американская торговая палата, сша, денис мантуров