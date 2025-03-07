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Шохин рассказал о встрече с главой торговой палаты США по снятию санкций
Шохин рассказал о встрече с главой торговой палаты США по снятию санкций - 07.03.2025, ПРАЙМ
Шохин рассказал о встрече с главой торговой палаты США по снятию санкций
Несколько недель назад представители российского бизнеса провели встречу с Робертом Эйджи, главой Американской торговой палаты (AmCham) в России. Предметом... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T14:46+0300
2025-03-07T14:46+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Несколько недель назад представители российского бизнеса провели встречу с Робертом Эйджи, главой Американской торговой палаты (AmCham) в России. Предметом обсуждения стала "белая книга", содержащая перечень сфер, в которых иностранные компании заинтересованы в смягчении санкционного режима. ОБ этом сообщил глава РСПП Александр Шохин.В предыдущем интервью РБК Роберт Эйджи упомянул о подготовке AmCham предложений для правительства США относительно снятия санкций с России, в частности, приоритетным направлением назван авиационный сектор, включая поставки запчастей и техническую поддержку воздушных судов. "Мы встречались с Робертом Эйджи пару недель назад, и он сказал о своем намерении готовить "белую книгу". Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы в частности поддержали", - заявил Шохин журналистам в пятницу Глава РСПП уточнил, что обсуждались вопросы, связанные с гражданской авиацией, поставками запчастей и комплектующих, обслуживанием гражданских судов и обеспечением безопасности граждан. Он также отметил, что российская сторона приветствует возвращение российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных операций.Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал необходимость внимательного подхода к вопросу возвращения иностранных компаний, чтобы не допустить утраты достижений, полученных в период действия санкций. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что российские власти будут допускать на внутренний рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, и будут рассматривать каждый случай индивидуально.Александр Шохин выразил мнение, что сроки подготовки "белой книги" могут совпасть с предполагаемой встречей президентов США и России, анонсированной Дональдом Трампом.
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александр шохин, денис мантуров, рспп, amcham, swift, бизнес, сша, россия
Политика, Александр Шохин, Денис Мантуров, РСПП, AmCham, SWIFT, Бизнес, США, РОССИЯ
Шохин рассказал о встрече с главой торговой палаты США по снятию санкций
Шохин: российский бизнес обсудил с главой торговой палаты США частичное снятие санкций
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Несколько недель назад представители российского бизнеса провели встречу с Робертом Эйджи, главой Американской торговой палаты (AmCham) в России. Предметом обсуждения стала "белая книга", содержащая перечень сфер, в которых иностранные компании заинтересованы в смягчении санкционного режима. ОБ этом сообщил глава РСПП Александр Шохин.
В предыдущем интервью РБК
Роберт Эйджи упомянул о подготовке AmCham предложений для правительства США относительно снятия санкций с России, в частности, приоритетным направлением назван авиационный сектор, включая поставки запчастей и техническую поддержку воздушных судов.
"Мы встречались с Робертом Эйджи пару недель назад, и он сказал о своем намерении готовить "белую книгу". Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы в частности поддержали", - заявил Шохин журналистам в пятницу
Глава РСПП уточнил, что обсуждались вопросы, связанные с гражданской авиацией, поставками запчастей и комплектующих, обслуживанием гражданских судов и обеспечением безопасности граждан. Он также отметил, что российская сторона приветствует возвращение российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных операций.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал необходимость внимательного подхода к вопросу возвращения иностранных компаний, чтобы не допустить утраты достижений, полученных в период действия санкций. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что российские власти будут допускать на внутренний рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, и будут рассматривать каждый случай индивидуально.
Александр Шохин выразил мнение, что сроки подготовки "белой книги" могут совпасть с предполагаемой встречей президентов США и России, анонсированной Дональдом Трампом.
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