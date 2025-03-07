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У Трампа есть "целый список" санкций против России, сообщили в Белом доме - 07.03.2025, ПРАЙМ
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У Трампа есть "целый список" санкций против России, сообщили в Белом доме
У Трампа есть "целый список" санкций против России, сообщили в Белом доме - 07.03.2025, ПРАЙМ
У Трампа есть "целый список" санкций против России, сообщили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием, заявил в пятницу директор... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T19:40+0300
2025-03-07T19:41+0300
политика
сша
дональд трамп
санкции против рф
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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием, заявил в пятницу директор Национального экономического совета Кевин Хассетт. "О, у президента есть целый список вариантов для санкций и пошлин", - сказал Хассетт в беседе с телеканалом Fox News, комментируя угрозу Трампа ввести новые экономические меры против России. По его словам, президент "настоятельно убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров". "Мы можем добиться этого с помощью "пряников", можем с помощью кнута. Он ведет переговоры со всеми и у него есть целый список возможных предложений, которые он может использовать, чтобы заставить стороны договориться", - добавил Хассетт. Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность введения масштабных банковских санкций, торговых пошлин и других ограничительных мер против России, чтобы, как заявляют в Белом доме, способствовать переговорам по украинскому урегулированию. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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сша, дональд трамп, санкции против рф
Политика, США, Дональд Трамп, санкции против РФ
19:40 07.03.2025 (обновлено: 19:41 07.03.2025)
 
У Трампа есть "целый список" санкций против России, сообщили в Белом доме

Советник Белого дома: у Трампа есть "целый список" санкционных мер против России

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием, заявил в пятницу директор Национального экономического совета Кевин Хассетт.
"О, у президента есть целый список вариантов для санкций и пошлин", - сказал Хассетт в беседе с телеканалом Fox News, комментируя угрозу Трампа ввести новые экономические меры против России.
По его словам, президент "настоятельно убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров". "Мы можем добиться этого с помощью "пряников", можем с помощью кнута. Он ведет переговоры со всеми и у него есть целый список возможных предложений, которые он может использовать, чтобы заставить стороны договориться", - добавил Хассетт.
Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность введения масштабных банковских санкций, торговых пошлин и других ограничительных мер против России, чтобы, как заявляют в Белом доме, способствовать переговорам по украинскому урегулированию.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Трамп заявил, что изучает возможность усиления санкций против России
17:37
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
 
ПолитикаСШАДональд Трампсанкции против РФ
 
 
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