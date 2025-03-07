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Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против России, сообщают СМИ - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против России, сообщают СМИ
Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против России, сообщают СМИ - 07.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против России, сообщают СМИ
США рассматривают варианты смягчения санкций против России в энергетическом секторе в случае договоренностей с РФ об урегулировании украинского конфликта,... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T23:08+0300
2025-03-07T23:34+0300
политика
сша
санкции против рф
энергосектор
смягчение
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. США рассматривают варианты смягчения санкций против России в энергетическом секторе в случае договоренностей с РФ об урегулировании украинского конфликта, передает агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника. "Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора в рамках обширного плана, который позволит Вашингтону оказать быструю помощь, если Москва согласится прекратить конфликт на Украине", - заявили агентству два источника, знакомых с ситуацией. Как добавили источники, Белый дом попросил министерство финансов изучить варианты смягчения санкций в энергетическом секторе в преддверии ожидаемых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным по поводу украинского конфликта. "Эта работа (минфина США - ред.) позволит Вашингтону быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения... Эти усилия не следует рассматривать как признак того, что США отменят санкции без уступок со стороны России", - добавили источники. Ранее директор Национального экономического совета Кевин Хассетт заявил, что Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием. Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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сша, санкции против рф, энергосектор, смягчение
Политика, США, санкции против РФ, энергосектор, смягчение
23:08 07.03.2025 (обновлено: 23:34 07.03.2025)
 
Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против России, сообщают СМИ

Reuters: Белый дом поручил рассмотреть смягчение санкций против энергетики РФ

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. США рассматривают варианты смягчения санкций против России в энергетическом секторе в случае договоренностей с РФ об урегулировании украинского конфликта, передает агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника.
"Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора в рамках обширного плана, который позволит Вашингтону оказать быструю помощь, если Москва согласится прекратить конфликт на Украине", - заявили агентству два источника, знакомых с ситуацией.
Как добавили источники, Белый дом попросил министерство финансов изучить варианты смягчения санкций в энергетическом секторе в преддверии ожидаемых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным по поводу украинского конфликта.
"Эта работа (минфина США - ред.) позволит Вашингтону быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения... Эти усилия не следует рассматривать как признак того, что США отменят санкции без уступок со стороны России", - добавили источники.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
У Трампа есть "целый список" санкций против России, сообщили в Белом доме
Вчера, 19:40
Ранее директор Национального экономического совета Кевин Хассетт заявил, что Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием.
Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
 
ПолитикаСШАсанкции против РФэнергосекторсмягчение
 
 
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